Giroud: "Volevo andare all'Inter con Conte, ma il Chelsea ha bloccato tutto. A giugno? Chissà"

È uno degli affari saltati in inverno. Il passaggio di Olivier Giroud dal Chelsea all'Inter... O alla Lazio. Sì perché Giroud è stato davvero vicino all'approdo in Italia: aveva trovato un accordo con l'Inter di Conte che lui già conosceva, ma il Chelsea rispose di no, con i blues che rifiutarono anche l'offerta arrivata poi dalla Lazio. Il francese voleva trovare una sistemazione per giocare l'Europeo, i blues avevano bisogno di un sostituto...

" Anche io, a gennaio, mi vedevo lontano dal Chelsea. Vedevo sei mesi complicati davanti a me ed è per questo che ho avuto il desiderio di cambiare aria. Per cui ho provato a partire a gennaio. Era tutto fatto, ma alla fine il Chelsea non mi ha voluto lasciar andare. La condizione per partire era che trovassero un sostituto. Il 31 gennaio avevo ancora questa speranza. [Giroud a TéléFoot] "

Il sogno era l'Inter

" Tutti sanno che il progetto sportivo dell'Inter era il più interessante per me, poi mi hanno cercato anche la Lazio e il Tottenham. A un certo punto era una questione di dove volessi andare a giocare. Ho sentito Conte al telefono, mi conosceva dai tempi del Chelsea quando mi fece venire a Londra, questo era un vantaggio per me. In più l'Inter gioca la Champions, è un grande club. La Lazio, dal canto suo, ha tentato il tutto per tutto venendo addirittura a Londra per provare qualcosa, ma l'affare è stato bloccato "

"Anche il Lione aveva chiamato, ma l'Inter era la priorità"

" Ho sentito il presidente al telefono che ha esternato l'interessamento nei miei confronti, ma gli ho detto che la mia priorità andava all'Inter. Partenza posticipata? Chissà "