Carlo Ancelotti non potrà sedersi in panchina sabato all’Olimpico nella delicata sfida che i partenopei giocheranno sabato pomeriggio (ore 15.00) contro la Roma di Fonseca. Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata il tecnico partenopeo per avere, “al 44’ del secondo tempo, entrando a gioco fermo sul terreno di gioco, contestato una decisione arbitrale". Stessa squalifica per il team manager Giovanni Paolo De Matteis "per avere, al 44’ del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale".

Una giornata a Rabiot e Fazio, Inter multata per i cori a Balotelli

Il Giudice Sportivo ha comminato anche due giornate di stop a Federico Marchetti, portiere del Genoa "per avere, al 12' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato una decisione arbitrale con plateale gestualità e proferendo espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Fermati per un turno anche Nkoulou e Rabiot, che salteranno il derby della Mole di sabato sera e altri sette calciatori: Fazio (Roma), Cassata (Genoa), Tachtsidis (Lecce), Jajalo (Udinese), De Roon (Atalanta), Luca Pellegrini (Cagliari) e Pezzella (Fiorentina).

Multa di 5000 euro per l’Inter poiché i suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonati cori insultanti e gravemente intimadatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria", il calciatore in questione è Mario Balotelli.