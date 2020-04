Calcio

Gol, grappa e sigarette: Dario Hubner, il re dei bomber di provincia

Nel giorno del suo 53esimo compleanno: celebriamo il mitico centravanti triestino, un bomber da oltre 300 gol in carriera e unico calciatore insieme a Igor Protti ad avere vinto la classifica dei cannonieri di serie A, B e C1 segnati rispettivamente con Piacenza, Cesena e Fano. Prodezze che Hubner ha ottenuto nonostante l'amore per il fumo e per la grappa dopo i pasti...