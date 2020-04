Gravina chiede udienza al Governo: "Il calcio deve ripartire in sicurezza, non ripartire e basta"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina commenta la decisione del governo di far ripartire gli allenamenti degli sport di squadra dal 18 maggio e chiede un incontro col Comitato Tecnico Scientifico per definire congiuntamente il protocollo di ripresa.

“Giocare di squadra per superare la crisi” è questo l’ordine lanciato dal presidente della Figc Gabriele Gravina, dopo che ieri il governo ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti calcistici a partire dalla data del 18 maggio. In una nota, Gravina ha specificato che “Lavoriamo per far ripartire il calcio in sicurezza, non per farlo ripartire e basta”. La diretta menzione al calcio italiano nella conferenza stampa del premier Giuseppe Conte fornisce il giusto spiraglio di dialogo tra calcio e istituzioni.

Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni.

La strada maestra è quella della ripartenza, e per la Figc è sempre stata la strada più gettonata:

Abbiamo sempre affermato di voler ripartire quando ci sarebbero state le condizioni e l'orizzonte prospettato dal Governo ci consente di farlo. Siamo convinti della strada che abbiamo intrapreso perché è seria e responsabile, l'unica che persegue l'interesse generale del sistema e quello più complessivo dello sport italiano che, per diversi motivi, sarebbe anch'esso danneggiato dallo stop definitivo del campionato di Serie A.

Il messaggio di ieri da palazzo Chigi e una serie di annotazioni rispetto il protocollo presentato una settimana fa, fanno intuire che le misure da rispettare per la ripresa dovranno essere negoziate tra Figc e Comitato Tecnico Scientifico;

La Commissione medico scientifica della Figc ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza; ma siamo pronti ad integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni dello stesso Comitato, del Coni e riconoscendo l’Fmsi quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto. Una volta migliorato, ci potranno essere tutti i presupposti per il via libera definitivo al 18 maggio.

A tal proposito, annuncia Gravina, si terrà un Consiglio Federale l’8 maggio per “delimitare il perimetro regolamentare nel quale operare”.

