Gravina: "Chiederemo a UEFA di rinviare Euro 2020. Auspicio è chiudere la Serie entro il 30 giugno"

Il Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo dello sport, sono pochissimi gli eventi che si stanno disputando in questo momento difficile per tutto il Pianeta alle prese con una vera e propria pandemia. In Italia è tutto fermo da più di una settimana e non si riprenderà almeno fino al 3 aprile, la Serie A di calcio si è fermata dopo la 26^ giornata e mancano ancora dodici turni al termine del campionato. Al momento la Juventus è in testa con un punto di vantaggio sulla Lazio e nove sull’Inter che ha però disputato una partita in meno, Atalanta e Roma sono in lotta per il quarto posto che significa qualificazione alla prossima Champions League, in coda è in atto una bagarre serratissima per evitare la retrocessione.

"Nostro auspicio è finire la Serie A entro il 30 giugno"

Non si sa ancora se e quando riprenderà la Serie A di calcio, sono già state vagliate alcune ipotesi alternative come la non assegnazione del titolo, utilizzo dei playoff per consegnare il tricolore, classifica congelata e dunque scudetto alla Juventus. Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, è intervenuto durante la trasmissione Sportmediaset XXL andata in onda oggi su Italia 1:

" Cercheremo di arrivare alla fine di questo campionato perché è più giusto e corretto dare una definizione ai tanti investimenti e sacrifici delle nostre società. L’auspicio è quello di arrivare al 30 giugno, senza dimenticare che oltre alla Serie A ci sono altri campionati che devono avere la loro definizione e dobbiamo inserire anche la Champions e l’Europa League. La deadline è il 30 giugno, eventualmente vediamo se sforare. "

"La UEFA rinvii Euro 2020"

In estate sono previsti gli Europei ma è sempre più probabile che si arrivi a uno slittamento della rassegna continentale, posticipandola al 2021:

" C’è la discriminante legata all’Europeo, per il quale gli investimenti e le aspettative sono molto alte. Martedì affronteremo questo tema: il principio primario è la tutela della salute. L’Italia è in questo momento due settimane più avanti, gli altri probabilmente non hanno ancora l’esatta dimensione delle cose. Proporremo alla Uefa di soprassedere alla disputa dell’Europeo. "

stefano.villa@oasport.it