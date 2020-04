Gravina: "Spero che la Serie A possa ripartire a fine maggio. Al Sud? No, ognuno nel proprio stadio"

In via di definizione i protocollo sanitari imposti dalla FIGC a squadre, calciatori e a tutti i collobaroti dei team per assicurare una ripartenza del campionato in sicurezza. Lo ha affermato Gabriele Gravina, il Presidente della FIGC, che si dice ottimista su una possibile ripresa tra fine maggio ed inizio giugno, con la speranza di far giocare ogni squadra nel suo stadio (ovviamente a porte chiuse).

" Nella giornata di sabato verrà consegnato il protocollo ai ministri Spadafora e Speranza. Auspico che ogni squadra possa giocare nel proprio stadio. Se ci proiettiamo nel tempo, vorrei dare agli italiani la speranza che tra fine maggio e inizio giugno si possa giocare anche negli stadi del Nord Italia. [Gabriele Gravina a Radio Rai2] "

" Se gli allenamenti dovessero iniziare il 4 maggio, quando si riprenderebbe a giocare? Ci vorrebbero ancora tre settimane. Polemiche di Federica Pellegrini? Ha ragione, ma io sono Presidente della FIGC "

Albertini aspetta notizie dal Governo

" Il calcio sta contribuendo sul come riprendere, ma il quando deve dirlo il Governo. La fase 2 deve esserci prima o poi, non solo per il calcio, ma per tutto lo sport. Forse oggi il calcio ha bisogno di sapere se il 3 maggio si può ricominciare. Chi deve decidere, però, è chi sta monitorando la situazione, è il Governo che deve dire se possiamo o non possiamo. Il calcio sta cercando di essere pronto nell’eventualità che si riprenda, ma non esclude la possibilità di non ricominciare. [Demetrio Albertini a Sky Sport 24] "

La possibilità di vedere un campionato al Sud però è reale. O almeno l'ha proposto Walter Ricciardi, membro dell'OMS e consigliere del Ministro della salute...

" Differenziare le aree per livello di rischio è giusto, stiamo proponendo di giocare al Centro-Sud, non ha senso vietare attività dove ci sono zero casi come la Basilicata. [Walter Ricciardi] "