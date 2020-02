Grazie a Sarri diventa un mago a Football Manager: la storia del gamer che ha battuto il computer

Chi scegliereste per allenare la vostra squadra di calcio? Un allenatore professionista o un gamer? La risposta, di questi tempi, non pare più scontata. Ormai siamo abituati a leggere di fenomeni a cui bastano un mouse e una tastiera per fare le fortune di club virtuali o sconosciuti, come il genio che fece vincere la Champions League a una squadra islandese (intervistato da Bleacher Report), o un giovane videogiocatore che, come riporta TheNextWeb, riuscì ad assicurarsi una panchina di una squadra in carne e ossa avendone allenata solamente una al computer. Che cosa hanno in comune le storie di questi moderni eroi digitali? Tutti sono passati per il celebre gioco Football Manager. E come dimenticarselo? Ancora oggi il simulatore di calcio conserva le grafiche elementari con cui esordì nel 2004, ma non è questo il punto focale del gioco: si tratta infatti di un’esperienza di simulazione calcistica estremamente accurata, con dati e tattiche da studiare in maniera intensiva se si vogliono ottenere i migliori risultati.

Football Manager è sempre stato un cervello elettronico che ha addestrato milioni di giovani attraverso le loro prime esperienze di gestione tattica ed economica di una società. Un’esperienza così realistica da poter spingere i giocatori più ossessionati a livelli e competenze professionali altissime, che hanno permesso loro di inserirsi nel mondo dei manager (reali) che contano. La partita più lunga mai giocata in Football Manager si estende fino a 333 stagioni simulate, arricchite da circa 1.000 trofei vinti.

L'impresa del videogiocatore che ha studiato il gioco di Sarri

L’ultima stravagante notizia in materia di gaming ci arriva da SportBible, e coinvolge un personaggio che conosciamo benissimo: Maurizio Sarri. No, il 61enne allenatore della Juventus non si è innamorato del mondo gaming, bensì ha indirettamente fornito la chiave a un videogiocatore per “battere il computer”. L’inglese Paul Golah è un appassionato di Football Manager, ha 26 anni e dedica mediamente 10 ore a settimana allenandosi con la sua versione virtuale dei Queens Park Rangers (squadra che nella realtà milita in Championship inglese). Parliamo di “allenamento” perché Paul ritiene fondamentale integrare l’esperienza nel gioco coi suoi studi universitari in performance sportiva. Che cosa unisce il tecnico bianconero con il giovane londinese? La tattica.

Paul precisa infatti che per battere le tattiche computerizzate del videogioco si è ispirato al Napoli di Sarri.

" Il mio QPR era basato interamente sulle tattiche del Napoli di Sarri, solamente con giocatori parecchio inferiori tecnicamente. "

Poi continua:

" La tattica era basata sul costruire gioco da dietro, con un ritmo alto, costruendo superiorità numerica in più aree del campo possibili e sullo sfruttare due giocatori veloci sulle ali che si inseriscono senza palla. "

Paul ha pubblicato gli effetti della cura Sarri sulla sua squadra in un video che mostra un gol risultato di 26 passaggi consecutivi. Con Sarri che ha velatamente chiuso le porte alla possibilità di vedere il suo “bel gioco” applicato all’undici bianconero, questo caso virtuale potrebbe essere uno dei pochi (se non l’unico) esempi di “Sarri ball” che vedremo nel prossimo futuro.

Il mondo dei videogiochi sportivi si sta sempre più intrecciando con lo sport reale, intraprendendo un percorso caratterizzato da una crescita in termini di popolarità, competitività e realismo. Non è un caso se parecchie società italiane hanno fortemente puntato sull'ingaggio di squadre eSport (sport elettronico) di loro proprietà per gareggiare in tornei dedicati; tra queste squadre ricordiamo Atalanta, Inter, Juventus, Roma, Sampdoria, Udinese.