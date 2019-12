Guardiola: "Da giocatore volevo andare alla Juventus, speravo di giocare con Zidane"

Vigilia di Coppa di Lega in Inghilterra, con il Manchester City che affronterà l’Oxford per accedere alle semifinali della competizione già vinta dai citizens nella passata stagione. Guardiola svela un retroscena, dopo l’addio al Barcellona (come giocatore), sognava di andare alla Juventus...

" Quando ho lasciato il Barcellona ho sognato di passare alla Juventus, volevo giocare con Zidane. Lo ammiro e mi sarebbe piaciuto giocare con lui, ma non è mai capitato "

E Zidane lo vedrà come avversario in Champions agli ottavi...

" Loro hanno più esperienza nella competizione, proveremo a giocarcela. Sono fiducioso. Ammiro Zizou e sarà bello rivederlo "