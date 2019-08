Handanovic + De Vrij, difesa già al top ma l’attacco no: il borsino dell’Inter col Valencia

L’Inter a Valencia si impone ancora dagli undici metri per un’estate che dal dischetto ha fin qui detto sempre bene. Non contava però il risultato finale quanto le indicazioni espresse dal campo; e questo ci ha confermato 3 cose. La prima: l’Inter si muove telecomandata dai principi di Conte; e questo è ottimo. La seconda: la fase difensiva ha già dei singoli apparsi molto pimpanti. La terza: davanti si fa molta fatica; sarà necessario inserire Lukaku nei meccanismi davvero al più presto.

Chi sale

Samir HANDANOVIC – Decisivo nel primo tempo, con interventi sicuri e un paio di uscite importanti. Una frazione dove l’Inter aveva sofferto l’avvio del Valencia e dove sostanzialmente ha dovuto difendersi. Il buon Handanovic si conferma una sicurezza, una solida base da cui partire. Anche ad agosto. Il che non può che far piacere ad Antonio Conte.

Stefan DE VRIJ – Se non fosse stato per lui, i calci di rigore non li avrebbe visti nessuno. Un salvataggio sulla linea nel finale dei regolamentari è ciò che tiene a galla l’Inter, negando il gol a Cheryshev. Guida il reparto, lavora bene con i compagni. Insomma, anche in questo caso è una conferma di quanto già visto.

Danilo D’AMBROSIO – Chiude positivamente la prova in una difesa a tre in cui pare già trovarsi a suo agio e dove anche le sue chiusure si rivelano fondamentali. Prima del miracolo di De Vrij, c’era stato infatti due minuti prima un altrettanto straordinario intervento di D’Ambrosio e negare un gol quasi fatto dei padroni di casa. La difesa dell’Inter a livello di singoli, come avrete capito, funziona. I problemi, casomai, stanno altrove.

Chi scende

Lautaro MARTINEZ – In attacco, ad esempio. Dove Lautaro Martinez non tocca biglia. Non ne vede una l’argentino, in un primo tempo dove l’Inter ha sofferto e quando ha costruito l’ha fatto in maniera molto, molto sterile. Un solo squillo, nella ripresa, prima di essere sostituito. Servirà costruire di più e servirà anche farsi vedere di più, in qualche modo, dentro gli automatismi offensivi ancora da perfezionare.

Matteo POLITANO – No, seconda punta non è decisamente il suo ruolo. Un primo tempo inguardabile al fianco di Lautaro. Politano è schierato fuori posizione e chiaramente non lo si può valutare per quello. Semplicemente, qui dentro, ovvero tra quelli che “scendono”, lo si segnala proprio per questo: può essere utile in tante situazioni, ma da seconda punta è stato un esperimento fallimentare. Bravo comunque a non buttarsi giù e a trasformare il rigore a 10 dalla fine.

Dalbert e Gameiro, Inter Valencia trofeo NaranjaGetty Images

DALBERT – Dagli esterni di Antonio Conte si pretende di più. Qualche buco dietro ma soprattutto troppi cross calciati male. Nel gioco del pugliese è un ruolo fondamentale quello di chi deve arare la fascia e serve più precisione quando si arriva in zona calda. Col Valencia Dalbert non l’ha praticamente mai trovata. Conte dovrà battere – e lo farà senza dubbio – su quest’aspetto.