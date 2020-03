Handanovic: "Torneremo a battagliare insieme e voglio alzare trofei con questa maglia"

Siamo tutti chiusi in casa - o dovremmo esserlo - compresi i calciatori. Non fa eccezione Samir Handanovic, che nel pomeriggio si è dedicato a una videochat in diretta sui canali social dell'Inter.

" Ai miei compagni dico di tenere duro, di sfruttare questi momenti in famiglia, di godersi altre cose e quando sarà il momento torneremo tutti insieme a battagliare "

Questi sono i buoni propositi del capitano nerazzurro, che inevitabilmente si ritrova a parlare di Coronavirus:

" All’inizio secondo me tutti abbiamo pensato che fosse una cosa meno grave di quello che è ora e l’abbiamo presa sotto gamba. Adesso tutti siamo consapevoli di quanto sta succedendo. C’è un po’ di preoccupazione. Restare concentrati è difficile, ci si allena a casa facendo quello che si può e si vede qualche vecchio video. "

Al momento Samir non è in Italia, ma Lubiana: è partito dopo la quarantena consecutiva al contatto con Daniele Rugani, incontrato nel Derby d'Italia e risultato poi positivo al Covid-19. E a proposito di come passare il tempo, ecco la ricetta:

" Mi alleno come si può, lavoro di forza, un po’ meno con il pallone. Devo inventarmi qualcosa per questo momento, ma ancora mi posso muovere e quindi qualcosa faccio: la situazione a Lubiana non è come in Italia "

Si parla ancora di Inter:

" Indossare la maglia dell’Inter è un privilegio, così come essere il capitano di questa squadra. Anche con il passare del tempo resta una cosa di cui essere orgogliosi. Quando sono arrivato era come aver realizzato un sogno da bambino. L’Inter era al top in Europa, ero felice, per me iniziava una nuova sfida personale. Il mio sogno è alzare trofei con questa maglia "