La legge dell’ex trionfa al Bentegodi. Un Verona cinico, granitico in difesa (solo la Juve ha subito di meno in campionato) e a suo modo spettacolare conquista punti importantissimi in chiave salvezza e, chissà, spera di alzare l’asticella degli obiettivi stagionali. Contro una Fiorentina spenta, orfana di Chiesa, Castrovilli e Pulgar e con un Ribery poco ispirato decide il primo gol in Serie A di un ragazzo cresciuto proprio a Firenze. Il piazzato di Di Carmine arriva alla fine di un’azione pirotecnica a tutto campo: ripartenza in ampiezza dai piedi di Silvestri, cross di Faraoni rasoterra che taglia le due linee di pressing viola, velo di Verre illuminante. Amen. Il Bentegodi sogna. E fa bene.

La cronaca in 4 momenti chiave

15’ PARATONA DI DRAGOWSKI - Grandissima giocata di Salcedo che scarica per Verre che si inventa una bordata dal limite diretta all'incrocio: il portiere viola si supera e devia in angolo

37’ MIRACOLO DI DRAGOWSKI - Salcedo libera di tacco Faraoni, decisivo l'intervento del portiere polacco che ci mette il corpo

58’ ALTRO INTERVENTO DECISIVO DI DRAGOWSKI - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Salcedo trova una grande incornata. Il polacco è lucido anche a deviare verso l'esterno

66’ VANTAGGIO DEL VERONA – Meritatissimo. Azione da antologia dei padroni di casa che lanciano Faraoni sulla destra. Palla destro, velo di Verre e Di Carmine punisce Dragowski con un piattone nell'angolino. Gol capolavoro e 1-0 Verona con il primo centro del classe ‘88 in Serie A

MVP

Samuel DI CARMINE - Per lui è la partita dei ricordi: dal 2004 al 2008 è cresciuto nella cantera viola. Dopo un minuto rischia di essere espulso per una gomitata al volto di Pezzella, Abisso lo grazia con l'ammonizione. Nella ripresa è freddo davanti a super Dragowski e si toglie il suo primo sfizio nella massima serie. Basta il suo piattone per i tre punti

Il tabellino

HELLAS VERONA-FIORENTINA 1-0 (primo tempo 1-0)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti (dall’80’ Dawidowicz), Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Salcedo (dal 71’ Zaccagni); Di Carmine (dall’84’ Stepinski). All. Juric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (dal 4’ Ceccherini), Caceres; Venuti (dal 64’ Lirola), Benassi (dal 75’ Ghezzal), Badelj, Cristoforo, Dalbert; Ribery, Vlahovic. All. Montella



Arbitro: Rosario Abisso (Palermo)



Gol: 66’ Di Carmine

Assist: Faraoni

Ammoniti: Di Carmine, Pessina, Faraoni (V), Venuti, Milenkovic (F)