È un grande Verona. Nonostante una formazione iniziale senza attaccanti, la squadra di Juric continua a giocare d’attacco senza paura, senza pause. Il Genoa trova il vantaggio con la zampata di Sanabria, primo gol in stagione per lui, ma il Verona riparte con più forza e ribalta tutto con Verre su rigore e Zaccagni. Il Verona sfiora anche il terzo gol e chiude in attacco, trovando un’altra vittoria del suo splendido campionato. Gli scaligeri si confermano, quindi, e si portano a pochi punti dalla zona Europa, superando in classifica squadre come Napoli e Milan. Ormai è un Verona che non stupisce più.

Tabellino

Hellas Verona-Genoa 2-1

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Günter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat (90’ Badu), Miguel Veloso, Lazović; Pessina, Zaccagni (88’ Pazzini); Verre (90+4 Dawidowicz). All. Ivan Jurić

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Cassata, Schöne (52’ Behrami), Sturaro, Barreca; Pandev (59’ Favilli), Sanabria (75’ Agudelo). All. Davide Nicola

Marcatori: 41’ Sanabria (G); 55’ rig. Verre (H), 65’ Zaccagni (H)

Assist: 41' Barreca (1-0 Sanabria)

Arbitro: Maurizio Mariani, sezione di Aprilia

Ammoniti: 4’ Rrahmani, 25’ Criscito, 28’ Schöne, 49’ Amrabat, 52’ Pandev, 56’ Verre, 73’ Behrami, 77’ Cassata, 79’ Favilli

Espulsi: nessuno

La cronaca in 5 momenti

16’ OCCASIONE LAZOVIC - Lazovic pescato in area, rientra sul destro e calcia, ma c'è Perin che salva tutto in tuffo.

28’ ANCORA PERIN - Sinistro al volo di Pessina, ma arriva un altro grande intervento di Perin.

41’ GOL DI SANABRIA - Vantaggio a sorpresa del Genoa con la zampata di Sanabria su assist da sinistra di Barreca. Niente da fare per Silvestri, primo gol in campionato per l’ex Betis.

55’ GOL DI VERRE SU RIGORE - Penalty per il Verona per il fallo di Romero su Zaccagni: dal dischetto c’è Verre che batte Perin per il gol dell’1-1.

65’ VANTAGGIO VERONA - Vantaggio dell'Hellas Verona che trova il gol del 2-1 con il tap-in di Zaccagni dopo la parata di Perin su Rrahmani.

MVP

Mattia ZACCAGNI - È l’uomo che decide il match, trascinando un Verona che era andato sotto. Prima guadagna il rigore per il pareggio, poi segna il gol del 2-1 che regala l’ennesima vittoria agli scaligeri.