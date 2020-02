Hellas Verona-Juventus in Diretta Tv e Live Streaming

Diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Silvestre, Rarhami, Kumbulla, Gunter, Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic, Verre, Zaccagni, Stepinsky. All. Ivan Juric

Juventus (4-3-1-2): Szcezny, Cuadrado, Bonucci, De Light, Alex Sandro, Pjanic, Rabiot Bentancur, Douglas Costa, Ronaldo, Higuain. All. Maurizio Sarri

Arbitro: Davide Massa, sezione di Imperia

Hellas Verona-Juventus: dove vederla in tv e in Live-Streaming

Hellas Verona-Juventus sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà possibile vederla su più dispositivi. Il match verrà trasmesso su DAZN1 (canale 209 di Sky). L'evento è inoltre disponibile per la visione on demand sul sito internet di DAZN. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.

Gli ultimi 5 risultati dell'Hellas Verona

Lazio -Verona 0-0

Milan-Verona 1-1 (13' Faraoni; 29' Çalhanoğlu)

Verona-Lecce 3-0 (19' Dawidowicz, 34' Pessina, 87' rig. Pazzini)

Bologna-Verona 1-1 (20' Bani; 81' Borini)

Verona-Genoa 2-1 (41' Sanabria; 55' rig. Verre, 65' Zaccagni)

Ultimi 5 risultati della Juventus

Juventus- Fiorentina 3-0 (40', 80' Cristiano Ronaldo, 90' de Ligt)

Napoli-Juventus 2-1 (63' Zielinski, 86' L.Insigne; 90' Cristiano Ronaldo)

Juventus-Roma 3-1 (26' Cristiano Ronaldo, 38' Bentancur, 45+2 Bonucci; 50' aut. Buffon)

Juventus-Parma 2-1 (43' e 58' Cristiano Ronaldo; 55' Cornelius)

Juventus-Udinese 4-0 (16’ Higuain, 26’ rig. e 58’ Dybala, 61’ rig. Douglas Costa)

Hellas Verona-Juventus: informazioni

23a giornata della Serie A 2019/20 - Tutte le news

Data, orario e luogo: sabato 8 febbraio, ore 20:45 allo stadio Marcantonio Bentagodi