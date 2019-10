Sei sconfitte nelle prime sette gare, 16 gol subiti e ultimo posto in classifica in solitaria: al Bentegodi il bollettino della crisi doriana si aggiorna con esiti ancora sconfortanti nella partita che doveva segnare il riscatto della banda di Di Francesco. Nel "derby” dal retrogusto genovese con Juric, la Samp è costretta ad inseguire già al 9’ dopo un’incornata vincente da chi non ti aspetti: Marash Kumbulla, centrale classe 2000, prodotto della cantera gialloblù, stupisce tifosi e allenatore con una prestazione da veterano in personalità e tecnica, soprattutto perchè in marcatura su un certo Quagliarella. Nel finale la sfortuna condanna la superficialità del Doria: una deviazione di Murru su una punizione di Veloso tradisce Audero e chiude la partita.

Al di là dell’ennesimo risultato negativo, nella squadra di Ferrero stupisce l’atteggiamento in campo, a tratti sconfortante. Di Francesco e i mille tifosi in trasferta in Veneto cercano di spronare i blucerchiati fino al novantesimo, ma la reazione non arriva. Sul piano del gioco pochissime idee, confuse e senza continuità. L’intesa tra gli attaccanti, tutti impiegati dall’ex tecnico giallorosso, stenta a decollare. Le responsabilità dell’avvio di stagione da incubo vanno quindi equamente distribuite tra tutti gli attori coinvolti a Bogliasco, ma difficilmente vedremo Di Francesco sulla panchina doriana al rientro dalla sosta.

Per l’Hellas 3 punti importantissimi che certificano un progetto creato su basi solide con un mix tra giovani leve, qualità e esperienza. Al Bentegodi arriva la seconda vittoria dopo quella arrivata a Lecce e terzo clean sheet stagionale, segnali che la salvezza è molto più che un sogno per la banda di Juric.

Fabio Quagliarella ringrazia i tifosi della Samp al Bnetegodi a fine partitaGetty Images

Il tabellino della partita

HELLAS VERONA-SAMPDORIA 2-0 (primo tempo 1-0)

VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Rrhamani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic (dal 57’ Vitale); Pessina (dall’86 Henderson); Salcedo (dal 70’ Verre), Stepinski. All. Juric

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Bereszynski (dal 76’ Gabbiadini), Ferrari, Chabot; Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Bonazzoli (dal 63’ Caprari), Jankto (dal 56’ Rigoni); Quagliarella. All. Di Francesco



Arbitro: M. Fabbri (Ravenna)

Gol: 9’ Kumbulla, 81’ Murru (Autogol)



Assist: Veloso



Ammoniti: Ferrari, Lazovic, Chabot, Bonazzoli



La cronaca in 4 momenti chiave

9’ VANTAGGIO DELL’HELLAS - Pennellata da calcio d'angolo di Veloso, stacco imperioso di Kumbulla che non lascia scampo ad Audero. Primo gol in A per il giovanissimo difensore albanese cresciuto nelle giovanili gialloblù. Va segnalato che il corner è stato generato da un fuorigioco non fischiato di Stepinski, caso in cui la Var non può intervenire per regolamento

68’ LA PARATA DI SILVESTRI - Rigoni prova il colpo da biliardo da dentro l'area, ma il portiere dell'Hellas è reattivo e devia in angolo

73’ QUAGLIARELLA PROVA A SCUOTERSI - L'azzurro tenta la conclusione testa, ma Silvestri gli nega l'1-1

81’ RADDOPPIO DELL’HELLAS - Non ne va bene una a Di Francesco: su una punizione di Veloso dalla trequarti, Murru devia nella porta di Audero di testa.

Mvp

Kumbulla. Commovente. Il classe 2000 torna dall'espulsione rimediata contro la la Juve e sale in cattedra davanti ai propri tifosi. Non sente i 17 anni di differenza con Quagliarella, annullando il capocannoniere della scorsa Serie A. Sereno, rilassato, non sbaglia una scelta e dirige con autorità la linea difensiva. Il gol, il primo in Serie A, è (solo) la ciliegina sulla torta.

L’angolo del Fantacalcio.

Promosso. Veloso. Preziosissimo sui calciati piazzati: dal suo piede nasce il gol di Kumbulla e la deviazione di Murru del 2-0. E' lui l'uomo in più di Juric. Faro della manovra gialloblù

Bocciato. Quagliarella. E' l'ombra del giocatore in grado di segnare 26 reti l'anno scorso. Si fa anticipare sistematicamente da Ferrari e Kumbulla. Di Francesco gli dà l'opportunità di giocare fino all'ultimo secondo, ma solo perchè c'è chi fa peggio di lui.

Il momento social del match

Un tweet che sintetizza bene il momento della Samp