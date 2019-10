Il Verona si dimostra ancora compatto e solido in mezzo al campo, ma manca sempre l’ultima giocata. Di Carmine sbaglia tanto nel primo tempo, Stepinski fa malissimo una volta entrato nel finale. Manca un attaccante vero al Verona e così il Sassuolo ne approfitta con la perla di Djuricić, che lascia di sasso un buon Silvestri con una magia al 50’. Il Verona colpirà due pali con Faraoni e Verre, ma si deve arrendere. Festeggia quindi De Zerbi che torna a fare punti dopo tre sconfitte consecutive che avevano ridimensionato il suo Sassuolo.

Tabellino

Hellas Verona-Sassuolo 0-1

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla (82’ Stepinski), Günter (55’ Dawidowicz); Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazović; Verre (73’ E.Salcedo), Zaccagni; Di Carmine. All. Ivan Jurić

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Djuricić (62’ Obiang); Berardi, Defrel (79’ Müldür), Boga (83’ F.Caputo). All. Roberto De Zerbi

Marcatori: 50’ Djuricić (S)

Assist: 50’ Boga (1-0 Djuricić)

Arbitro: Luca Pairetto, sezione Nichelino

Ammoniti: 5’ Kumbulla, 9’ Günter, 14’ Romagna, 20’ Verre, 21’ Defrel, 35’ Pessina, 41’ Amrabat, 59’ Djuricić, 60’ Peluso, 68’ Magnanelli

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti

7' CONCLUSIONE FARAONI - Contropiede Verona con Verre che cambia gioco per Faraoni, il suo destro viene deviato da Consigli.

9' OCCHIO A DI CARMINE - Lazović vola sulla fascia sinistra, palla dentro per Di Carmine che controlla e si gira, ma non riesce a calciare dopo essere scivolato.

19' BOGA DA SOLO - Il Sassuolo non riesce a manovrare, ecco che Boga prende palla ed entra da solo in area di rigore, ma Silvestri para la sua conclusione.

30' CI PROVA BERARDI - Prima occasione per Berardi che si accentra sul sinistro, conclusione deviata in angolo da Kumbulla.

45+1 SILVESTRI SALVA ANCORA - Berardi brucia Günter, prova il sinistro, ma c'è Silvestri che si salva con i piedi.

48’ PALO DI FARAONI - Amrabat cambia gioco per Faraoni, gran destro ma c'è il palo a dire di no al capitano del Verona.

50’ GOL SASSUOLO - Emiliani avanti con il destro di Djuricic che non lascia scampo a Silvestri con la sua conclusione da fuori.

Djuricić - Hellas Verona-Sassuolo - Serie A 2019-2020 - Getty ImagesGetty Images

51’ PALO DI VERRE - Verona subito alla ricerca del pari, sinistro di Verre che colpisce il palo poi Di Carmine si mangia il tap-in. Ma era in fuorigioco.

77’ PESSINA, CHE CHANCE - Salcedo cerca e trova Pessina in area di rigore, ma il suo sinistro si spegne sul fondo. Che occasione sprecata.

90+1 PALO DI DUNCAN - Berardi serve Duncan che centra in pieno il palo, poi la difesa del Verona riesce a respingere.

Il Tweet

E dire che non è stata neanche una partita cattiva. 10 gialli in 90 minuti: Pairetto aveva perso il controllo della gara già nei primi minuti...

MVP

Filip DJURICIĆ - Il Verona domina, ma il Sassuolo porta a casa tre punti importantissimi grazie alla bomba del serbo da fuori area che non lascia scampo a Silvestri.

Fantacalcio

Promosso: Jérémie BOGA - Con le sue transizioni spacca in due la difesa del Verona. Il Sassuolo non riesce a manovrare, ma il francese sa come rendersi pericoloso. Fornisce anche l’assist per Djuricić.

Bocciato: Samuel DI CARMINE - Sbaglia tantissimo nell’area avversaria. Manca più volte il controllo nell’area piccola.