Oggi la bellezza del calcio ha preso casa al Bentegodi. Un 35enne che fin qui aveva giocato un quarto d’ora in 15 partite di campionato ha preso per mano i suoi compagni e ha aperto loro le porta della storia. Già, proprio un quarto d’ora è bastato ad un vecchio lupo di mare e alla sua ciurma per cambiare il destino di una nave chiamata "Hellas".

Doppietta di Ansaldi e capolavoro a giro di Berenguer. 3-0 e partita in ghiaccio al 61’. Per tutti, ma non per Ivan Juric. Al 62’ il tecnico croato, complice un infortunio del suo gladiatore marocchino Amrabat, sceglie di giocarsi l’ultima carta con la mano sul cuore: Giampaolo Pazzini, a costo di rischiare il tracollo totale. Un cambio che innesca il meccanismo magico dei padroni di casa. 69’: 1-3 su rigore realizzato proprio dall’ex attaccante della Nazionale. 76’: 2-3, palo del Pazzo e tap-in di Verre. 84’: pareggio di Stepinski che cancella un digiuno di 10 mesi. Come successo in Genoa-Brescia alla prima di Thiago Motta col Grifone, tutti e tre i subentrati dalla panchina sono andati a segno. In un pomeriggio storico sia per l’Hellas che per il Torino: per la prima volta in serie A il Verona rimonta tre gol di svantaggio, così come non era mai successo che il Torino si facesse rimontare tre gol di vantaggio. Un lunch match di metà dicembre da raccontare ai nipoti, vero Pazzo?

La cronaca in 10 momenti chiave

22’ VERDI SFIORA IL VANTAGGIO SU PUNIZIONE - Esecuzione magistrale del centrocampista ex Napoli dai 25 metri: il suo tiro a giro sfiora il primo palo. Deve ancora aspettare per il suo primo gol granata

24’ ANNULLATO IL VANTAGGIO DEL TORINO - Ha segnato Berenguer dopo una bella azione sulla sinistra e cross rasoterra di Rincon: nell'ultimo dribbling il "General", però, si è portato il pallone di poco al di là della linea di fondo. La Penna, dopo il consulto con la sala Var, conferma la rimessa dal fondo di Silvestri

36’ VANTAGGIO DEL TORINO - Gran botta di Ansaldi dopo il bel suggerimento rasoterra di Verdi in area di rigore: non impeccabile Silvestri che lascia sguarnito il suo palo. Secondo sigillo consecutivo per il giocatore della Selección dopo quello con la Fiorentina

47’ VICINISSIMO ALL'1-1 L'HELLAS - Gran discesa sulla sinistra di Lazovic che arrivato sul fondo apre il destro e cerca il secondo palo: palla fuori di un niente con Sirigu battuto

55’ RADDOPPIO DEL TORINO - MA CHE GOL HA FATTO BERENGUER?!??!? Ennesima percussione dello spagnolo in condizione straripante: tutto parte da una sponda di petto di Zaza a centrocampo, Berenguer si beve Rrhamani in velocità e si accentra in area di rigore. Il suo destro a giro viene leggermente deviato da Kumbulla e sbatte sul palo prima di finire in porta. Esplode la panchina del Toro

59’ SILVESTRI EVITA LO 0-3 - Zaza inventa per Ola Aina sulla destra, il nigeriano la mette dentro rasoterra per Baselli che prova la conclusione a botta sicura. Il portiere dell'Hellas compie un autentico miracolo con la manona

60’ TRIS DEL TORINO - ANCORA ANSALDI! Altra botta dal limite dell'argentino che sfrutta una dormita difensiva dell'Hellas sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Tre gol e un assist nelle ultime due partite per l'esterno di Mazzarri

69' L'HELLAS ACCORCIA - LA PENNA VA AL VAR E INDICA IL DISCHETTO! L'arbitro vuole verificare meglio un tocco di braccio di Bremer in area su un cross di Stepinski e dopo aver consultato il monitor, decide per il rigore. Pazzini non sbaglia dal dischetto: conclusione rasoterra e Sirigu battuto

76' RADDOPPIO DELL'HELLAS - Che partita! Pazzini impegna Sirigu con una girata al volo. Il portiere si allunga e devia sul palo. Sulla ribattuta c'è Verre che deve solo appoggiare in porta. Che impatto sul match dell'ex attaccante della Nazionale

84' RIMONTA CLAMOROSA DEL VERONA - Ma che cosa sta succedendo al Bentegodi??? STEPINSKI HA SEGNATO IL 3-3!!!!! Dopo un digiuno di 10 mesi! Assist illuminante di Faraoni che scavalca la difesa granata e serve il polacco che trafigge Sirigu. Ola Aina non sale e lascia in posizione regolare l'attaccante dei veneti. Partita che ricorderanno al Bentegodi

Il tabellino

HELLAS VERONA-TORINO 3-3 (primo tempo 0-1)

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (dal 62’ Pazzini), Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni (dal 46’ Verre), Pessina; Di Carmine (dal 46’ Stepinski). All. Juric

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Baselli (dall’86’ Meite’), Rincon, Ansaldi; Verdi (dal 78’ Lukic), Berenguer (dal 72’ Belotti); Zaza. All. Mazzarri

Arbitro: La Penna (Roma)

Gol: 36’ Ansaldi, 55’ Berenguer, 60’ Ansaldi, 68’ Pazzini (R), 76’ Verre, 84’ Stepinski

Assist: Verdi, Faraoni

Ammoniti: Amrabat, Gunter, M. Veloso (V), Bremer (T)