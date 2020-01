Higuain: "Il mio unico sogno è la Champions. Sarri? A volte ci scontriamo, siamo testardi"

" Non c'è dubbio che Sarri ottenga il meglio da me. Non si arrende mai. Lui è testardo ed essere testardo con me aiuta. Abbiamo un buon rapporto ma, dato che siamo entrambi testardi, a volte ci scontriamo. Però è un dibattito costruttivo. Non c'è niente di sbagliato nell'essere testardi: se non sei abbastanza testardo, non hai successo. Sarri e io tiriamo fuori il meglio l'uno dall'altro "

Parole di Gonzalo Higuain che, in un'intervista al Telegraph, parla di tutto: dalle ambizioni della Juventus al suo rapporto con Maurizio Sarri, dagli obiettivi stagionali a quelli della sua carriera. Il Pipita, autore finora di 8 reti in 25 partite in tutte le competizioni, si concentra in particolare sul rapporto che lo lega all'allenatore, conosciuto ai tempi di Napoli.

"Sarri mi conosce bene"

" Era con me nella mia migliore stagione ed è per questo che mi conosce così bene. Lui mi ha definito un animale da goal. Il problema è che Sarri a me non lo ha mai detto. So che lo ha detto agli altri, ma non a me. Ora siamo completamente in linea con le sue idee e questo è positivo perché mancano solo quattro mesi alla stagione e non possiamo fallire "

"I rivali per lo Scudetto? Noi stessi"

" La Juve è una squadra che può vincere anche se giocano tutti male. I nostri principali rivali per lo Scudetto siamo noi stessi. Se all'improvviso qualcuno inizia a vincere titoli al posto nostro è perché ci siamo rilassati "

"Il mio sogno? So che è vietato dirlo, ma..."

" L'unico sogno che ho è vincere la Champions League. Ho giocato nei campionati in cui volevo giocare e ho segnato in quei campionati. La mia carriera è stata fantastica. Non ho nulla da aggiungere o migliorare a parte questo sogno. So che è vietato dirlo ma vogliamo tutti vincere la Champions "