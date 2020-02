Higuain non si allena, ha una leggera lombalgia. Resterà a riposo con la SPAL?

Gonzalo Higuain non ha sostenuto l'allenamento di mercoledì a causa di una leggera forma di lombalgia. Le condizioni del Pipita - come precisa la Juventus in un comunicato ufficiale - verranno monitorate di giorno in giorno. Al momento non si può certo parlare di allarme: l'obiettivo plausibile di Maurizio Sarri e dello staff medico sarà quello di avere a disposizione il giocatore mercoledì prossimo 25 febbraio, in occasione dell'andata degli ottavi di finale di Champions League sul campo del Lione. Higuain potrebbe essere quindi lasciato a riposo sabato 22 nella trasferta di Ferrara contro la SPAL.

Fisioterapia per Pjanic

Sempre per quanto riguarda l'infermeria, Pjanic prosegue il suo percorso fisioterapico prestabilito dopo il leggero affaticamento muscolare di cui è rimasto vittima domenica in occasione del match contro il Brescia. Lavoro personalizzato per Rabiot e qualche problema anche per Pinsoglio, rimasto fermo a causa di una leggera forma influenzale.