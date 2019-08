Higuain, parla il papà: "Gonzalo potrebbe chiudere la sua carriera alla Juventus"

Nonostante i ripetuti affondi della Roma, pronta a offrirgli un contratto di 4 anni con un ingaggio di 5 milioni a stagione, Gonzalo Higuain non sembra affatto intenzionato a lasciare la Juventus. Il Pipita, legato ai bianconeri da un contratto che scade il 30 giugno 2021, è intenzionato a giocarsi le sue carte per ritagliarsi un ruolo da protagonista nella nuova Juve di Maurizio Sarri e le prime indicazioni emerse dalle amichevoli estive hanno messo in evidenza un giocatore molto motivato e determinato a centrare il suo obiettivo. A confermare le intenzioni di Higuain ci sono le parole di papà Jorge che, intervenuto al microfono dell'emittente radiofonica argentina Radio Continental Corrientes, non usa giri di parole:

" In Italia si trova bene, è felice. Ha un rapporto speciale con i tifosi e la dirigenza, è in buon momento per chiudere la sua carriera con la Juventus, con cui ha ancora due anni di contratto. Qual è invece il mio sogno? Mi piacerebbe che finisse la carriera al River Plate, come tutta la famiglia. Con Gallardo (l'allenatore, ndr) c'è un ottimo rapporto, sarebbe bello concludere con lui "

Cristiano Ronaldo e Gonzalo HiguainGetty Images

Da esubero a punto fermo: la nuova vita di Higuain

Reduce da una stagione molto deludente tra Milan e Chelsea, Higuain sembra ora diventato uno dei pochi punti fermi dell'attacco della Juventus (oltre naturalmente all'intoccabile Cristiano Ronaldo) complice anche la sua volontà di non trasferirsi altrove. Gli altri compagni di reparto, infatti, o sono già stati ceduti (vedi Kean passato all'Everton) o sono finiti sul mercato (vedi Dybala e Mandzukic). In attesa di conoscere se i bianconeri metteranno a segno un altro colpo nel reparto offensivo, al momento sembra scontato che Higuain farà parte della rosa della Juventus 2019-20, uno scenario difficilmente ipotizzabile solo qualche mese fa..