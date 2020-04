Higuain tentato dal grande ritorno a casa al River Plate: cosa farà l'attaccante della Juve?

Con il contratto in scadenza a giugno 2021, non sarebbe strano vedere Higuain via dalla Juventus al termine di questa stagione, anche per monetizzare. Ad oggi, però, sono pochi i grandi club che sognano di ingaggiare l'attaccante argentino. Dopo un interessamento dell'Athletic, considerando una sua discendenza basca, ora c'è quello del River Plate che sogna il grande ritorno di Higuain dopo averlo visto crescere agli inizi della carriera.

Higuain ha cominciato proprio nelle giovanili del River, prima di debuttare in prima squadra nel 2004 a 17 anni. Passò due stagioni al River Plate prima della grande chiamata del Real Madrid nell'estate del 2007. I Millonarios bussano ora alla porta del Pipita, ma per arrivare ad un giocatore come Higuain servirà necessariamente che lo stesso classe '87 si riduca, e di molto, l'attuale ingaggio (7,5 milioni di euro).

Che bello sarebbe” aggiunge un dirigente del River al Clarin, quotidiano argentino, ma ad oggi le condizioni economiche sono proibitive. Bisognerà capire anche cosa vorrà fare Higuain. A quasi 33 anni sogna il ritorno a casa o punta a rimanere nel calcio europeo per vincere qualcosa di importante?