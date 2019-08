Higuain+Rugani, la Juventus cerca 'aiuto' nella Roma: nuovo summit in arrivo

Atto di disturbo, parte II. Qualcuno potrebbe anche leggerla così. Se non fosse che è semplicemente mercato e ognuno, giustamente, cerca di fare i propri interessi. Passato il termine massimo che vedeva nel 10 agosto la data in cui Paratici e Wanda Nara avrebbero dovuto chiudere l’affare Icardi, la moglie-manager del giocatore ha iniziato a valutare altre strade. E tra queste c’è quella della Roma.

Uno scambio potenzialmente “naturale” nella sua evoluzione: l’Inter vuole Dzeko e la Roma, senza il bosniaco, avrà bisogno di una prima punta. Se nelle ultime ore questo fronte si è fatto così molto più caldo e parecchio più credibile rispetto al passato – dove Icardi di fatto aveva rifiutato qualsiasi destinazione perché voglioso di rimanere vicino a casa e in attesa proprio della Juventus – oggi le cose sono cambiate.

Lo sa anche la Juve, che prova così a correre ai ripari affidandosi proprio alla Roma. Nella giornata di martedì infatti dovrebbe svolgersi un meeting tra bianconeri e giallorossi per trattare la cessione di Daniele Rugani… E insieme a quella provare a rilanciare la trattativa per Gonzalo Higuain.

Higuain, Rugani - Inter-Juventus - Serie A 2017/2018 - Getty ImagesGetty Images

Bilancio Juventus: il nodo della questione è Higuain

Già perché se per il difensore le parti paiono piuttosto avviate – si vocifera di un prestito oneroso a cifre basse con un riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni bonus esclusi – è nella figura di Higuain che la Juventus ha il vero scoglio del suo calciomercato.

Nessuno infatti – Ronaldo escluso – pesa così tanto nel bilancio bianconero come Gonzalo Higuain, il cui rientro alla base influirà in questa stagione per una cifra complessiva (tra stipendio lordo e ammortamenti vari) di 32 milioni!

Liberandosi di Higuain la Juventus andrebbe dunque ad alleggerire quel bilancio fattosi più pesante – come sottolineato nello studio dei colleghi di Calcio&Finanza pubblicato la scorsa settimana – e risolverebbe un po’ di quel sovraffollamento in attacco in ottica lista UEFA cui Sarri faceva riferimento dopo l’amichevole di Stoccolma contro l’Atletico Madrid.

Se a Roma arriva Higuain, Icardi resta bloccato a Milano

Una giocata strategica, se Juventus e Roma dovessero trovare un accordo concreto, che bloccherebbe quindi l’affare Icardi; così Dzeko prenderebbe sì la via di Milano, ma il bomber nerazzurro resterebbe a quel punto ancora esubero dell’Inter su cui la Juventus proverebbe a lavorare negli ultimi giorni di mercato, quando i nodi di tutte le società verranno inevitabilmente al pettine.

Icardi DzekoEurosport

Al di là del lavoro di mediazione tra Juventus e Roma, però, l’ultima decisione spetterà ancora al giocatore. Come già accaduto con Dybala, infatti, i bianconeri potrebbero trovare nella volontà di Higuain un ostacolo da non sottovalutare. Con la fiducia del tecnico artefice della sua miglior stagione di sempre in carriera; con uno stipendio a Torino da 7,5 milioni netti (che la Roma non sarà in grado di garantire) e soprattutto con la voglia di voler dimostrare il proprio valore, non sarà facile per la dirigenza bianconera convincere Higuain a prendere la strada della capitale. A meno di miracolo, appunto, nel meeting in programma tra le parti.