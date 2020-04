I giocatori del Napoli disposti a rivedere stipendi e multe per solidarietà

Il clima tra calciatori e società, a Napoli, è piuttosto teso: l'ammutinamento dopo il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis e il conseguente esonero di Ancelotti hanno minato la serenità del club, anche se ora sotto la guida di Rino Gattuso sembra tutto più vicino alla normalità.

A causa di quel famoso ammutinamento la squadra era stata multata e non l'aveva presa bene, ma ora, a quanto pare, ci sarebbe una svolta. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, infatti, la squadra sarebbe disposta a ritoccare i propri stipendi e a rivedere le multe per questioni puramente di solidarietà. Il Napoli, infatti, ha già messo in cassaintegrazione una trentina di dipendenti (impiegati e magazzinieri), mentre una quindicina di altri dipendenti con contratto sportivo non avrebbe ancora percepito lo stipendio di marzo. Ecco dunque quanto scrive il quotidiano:

" In questo contesto gli azzurri hanno condiviso un’idea: disponibilità alla revisione degli stipendi e delle multe per l’emergenza coronavirus soltanto per la solidarietà. Le cause individuate possono essere molteplici: il supporto ai cassintegrati del Napoli, sperando che con l’eventuale ripresa prevista per il 4 maggio la situazione possa cominciare a rientrare, il fondo salva-calcio a supporto dei colleghi delle categorie inferiori invocato dall’Aic o il sostegno agli ospedali in prima linea nella battaglia contro il coronavirus "