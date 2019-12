I migliori uomini assist del decennio: Hamsik domina con 69 "cioccolatini"

Solitamente sono gli attaccanti più prolifici a conquistarsi le prime pagine dei giornali, specialmente in questo periodo dove impazzano le classifiche del 2019 o dell’intero decennio; in questa sede vogliamo focalizzarci invece sugli assist man, gli uomini dell’ultimo passaggio, sfruttando i dati diffusi da Opta. Piede educatissimo, altruismo e visione periferica non fanno difetto ai migliori dieci uomini assist dell’ultimo decennio in Serie A, ma il numero uno di questa speciale classifica come potrete notare non è proprio il classico “numero dieci”.

Hamsik sul trono degli assist

Marek Hamsik è l’uomo simbolo della rinascita di un Napoli arrivato più volte a vestire i panni dell’anti-Juventus, sfiorando lo scudetto sotto l’egida di Maurizio Sarri e in qualche caso sottraendo alla corazzata bianconera titoli “domestici”.

Con i suoi 69 assist serviti ai compagni napoletani “Marekiaro” guarda tutti dall’alto in basso e se al ricco bottino addizioniamo i suoi 74 gol potremo verificare come lo slovacco sia anche il giocatore che in assoluto ha preso parte attiva a più gol nel massimo campionato italiano nell’ultimo decennio: ben 143!