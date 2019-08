I tifosi della Juventus chiedono in coro: "Dybala non scappare via"

Dybala via dalla Juventus? L’argentino continua ad essere un nome in uscita dai bianconeri, anche perché - contrariamente ad altri elementi della rosa - ha più mercato. Paratici è rimasto in contatto nelle ultime ore con il PSG, ma prima il club francese dovrà riuscire a piazzare Neymar. Intanto l’argentino si allena e viene schierato in amichevole, con il pubblico che continua ad acclamare La Joya.

Selfie, autografi e qualche coro. Dei tifosi gli chiedono di non scappare via, lui prova a rassicurarlo con un “no, no”. La tifoseria si è ormai schierata: Dybala non può partire, proprio nell’anno in cui è arrivato Maurizio Sarri...