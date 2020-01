I vandali completano "l'opera": statua di Ibrahimovic distrutta e definitivamente abbattuta

L'avevano deturpata in mille modi, ora i vandali "tifosi" del Malmö sono riusciti ad abbattere definitivamente la statua dedicata al fuoriclasse svedese Zlatan Ibrahimovic (reo di essere diventato co-proprietario degli storici rivali cittadini dell'Hammarby).

Il misfatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica nella cittadina dell'estremo sud svedese; la foto che certifica il crollo dell'opera sta facendo il giro del mondo.

" Mettetela a Milano, è un bel posto. Li sarebbero felice per lui, non idioti come qui "

Questa la chiosa dello scultore Peter Linde, autore dell'opera, molto amareggiato per quanto avvenuto a Malmö nell'ultimo periodo: "Dovevano presidiare la zona, si sono limitati a guardare senza fare nulla, come al solito". La città rimovuerà ora la statua per procedere alle riparazioni del caso, stando a quanto riporta il popolare quotidiano svedese Aftonbladet.

Video - Malmoe arrabbiata con Zlatan Ibrahimovic: la statua di Zlatan vandalizzata e bruciata 01:02