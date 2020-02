Ibra, Kjaer, Sensi, Handanovic: chi recupera per il derby? Le ultime a 4 giorni da Inter-Milan

A Milano si respira aria di derby. Da una parte la voglia di rivedere Ibrahimovic in campo, per provare ad ostacolare la squadra di Conte, dall’altra c’è l’attenzione sul possibile ritorno di Sensi e Brozovic a centrocampo oltre ad Handanovic. Qual è la squadra che sta meglio a 4 giorni dal derby?

Ibrahimovic continua a lavorare a parte ma...

Seconda seduta di allenamento per Ibrahimovic che ha continuato a lavorare a parte in vista del derby contro l’Inter. Lo svedese aveva saltato il match di campionato contro l’Hellas Verona a causa di un doppio problema: uno stato influenzale e un affaticamento muscolare al polpaccio. La giornata è cominciata con un lavoro in palestra, poi esercizi focalizzati sulla rapidità con all’ausilio di ostacoli bassi. Infine, sfida due contro due a centrocampo, prima della classica partitella. Lo svedese, invece, ha fatto un lavoro differenziato in accordo con lo staff tecnico, ma si respira ottimismo per vederlo in campo da titolare contro i nerazzurri al fianco di Rebic. Ibra ha svolto tutta la seduta, senza però forzare.

Video - Boban: "Ibrahimovic ha già fatto abbastanza. Derby? Credo proprio che ci sarà" 01:05

La probabile formazione del Milan

Milan (4-4-2): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Samu Castillejo, Bennacer, Kessié, Çalhanoglu; Rebic, Ibrahimovic. All. Stefano Pioli

Dentro anche Conti, Kjaer e Biglia

Rientrano in gruppo anche Andrea Conti, Simon Kjaer e Lucas Biglia. Il laterale destro è ancora alle prese con una tonsillite, ma sta pian piano recuperando e potrebbe essere convocato in vista del derby. Calabria resta favorito per la maglia da titolare, ma occhio a Saelemaekers con Pioli che potrebbe sorprendere tutti. Dentro anche Simon Kjaer che punta a riprendersi il posto da titolare dopo aver perso il match contro il Verona oltre a Lucas Biglia che tornerà in panchina a un mese di distanza dall’ultima partita per un problema al bicipite femorale. A centrocampo ci sarà comunque Bennacer (squalificato contro il Verona) e Kessié.

Video - Fantacalcio: da Ibrahimovic a Eriksen, 10 nomi su cui puntare all'asta di riparazione 02:01

Alexis Sanchez in vantaggio su Esposito

Laurato Martinez sarà ancora assente per squalifica e Conte sta valutando il potenziale partner per Lukaku. Alla Dacia Arena ha giocato Esposito titolare, ma la partita è cambiata una volta entrato Alexis Sanchez che si è procurato anche il rigore del 2-0. Il cileno, ovviamente, non ha i 90 minuti nelle gambe, ma il tecnico nerazzurro sembra orientato a scegliere l’ex Barcellona per cominciare la partita contro il Milan.

La probabile formazione dell’Inter

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Alexis Sanchez, Lukaku.

Video - Christian Eriksen all'Inter: fantasia e creatività per il 3-5-2 di Conte 03:08

E Handanovic?

Handanovic sta lavorando ormai da due giorni, con il tutore fatto appositamente per tamponare l’infrazione ossea al mignolo, e sarà lui stesso a decidere se scendere in campo o meno nel derby. La mano continua a far male, ma per adesso il portiere sloveno vuole stringere i denti per partire da titolare in una partita chiave per la rincorsa allo Scudetto. Se il dolore dovesse continuare, allora si faranno altre valutazioni con Padelli pronto a scendere in campo così come fatto a Udine.

Brozovic ci sarà, Sensi ci spera

Continua a lavorare a parte Stefano Sensi, che rientrerà in gruppo solo venerdì. L’ex centrocampista del Sassuolo ha ancora un problema al polpaccio, ma spera di essere almeno convocato da Conte per il derby. Ci sarà invece Marcelo Brozovic che si è già testato nel finale di gara a Udine. Da valutare, per il croato, la tenuta su tutti i 90 minuti.