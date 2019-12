Ibra: "Materazzi giocava per fare male". Matrix risponde: "Abbiamo vinto la Champions grazie a te"

Zlatan Ibrahimovic e Marco Materazzi hanno giocato insieme tre stagioni vincendo tre scudetti con l’Inter, l’essere però sotto la stessa bandiera non li ha mai portati a stimarsi reciprocamente. A parlare del loro rapporto controverso è stato lo stesso attaccante svedese, nella lunga intervista a GQ, dove ha raccontato un aneddoto riguardo un derby della stagione 2010-2011, in cui ci furono parecchie scintille tra lui e Matrix. L’ex attaccante dei LA Galaxy racconta come la propria antipatia per nasca da lontano: un fallaccio subito in Juve-Inter del 2006...

Zlatan Ibrahimovic e Marco Materazzi, 2006Eurosport

" Ero alla Juve e giocavo contro l’Inter. Materazzi mi fa un’entrata assassina e mi fa male. Come calciatore era cattivo. Ci sta ma ci sono due modi per giocare da cattivo, uno è per farti male. Anche Maldini, per dire, giocava da cattivo, ma con un altro obiettivo. Quindi, era Juve-Inter 2006, dopo il fallo vado fuori un attimo per curarmi e Capello mi fa: 'Ti cambio'. E io dico: No, entro. Volevo tornare in campo solo per ripagare Matrix, perché se uno mi fa una cosa così non mi passa più dalla mente. Ma dopo due minuti ho troppo dolore, non riesco a giocare. Poi vado all’Inter, al Barcellona, al Milan… Nella prima partita, il derby 2010-11, sono tutti contro di me. Va bene, questo mi carica. Però se non hai il controllo non va bene, perché perdi la testa e fai qualcosa di stupido. Arrivo al rigore, e chi mi ha fatto fallo? Materazzi. Doppio rigore, 1-0 Milan. Nel secondo tempo Matrix mi carica e gli faccio una mossa di Taekwondo. L’ho mandato in ospedale. Stankovic mi dice: 'Perché lo hai fatto, Ibra?' E io gli rispondo: 'Ho aspettato questo momento per quattro anni. Ecco perché'. E me ne sono andato. What goes around comes around. Poi il Milan ha vinto ed è stato un bel momento perché la vecchia società era grande. "

Zlatan Ibrahimovic e Marco Materazzi, 2011Getty Images

Non si è fatta attendere la risposta di Materazzi che su Instagram ha punzecchiato Zlatan con un post provocatorio che rimarca il fatto che la Champions del 2010 sia stata raggiunta anche grazie allo scambio col Barcellona che portò Samuel Eto’o alla Pinetina: “Veni, Vidi, Vici! Sempre e comunque grazie Ibrahimovic...senza di te non l’avremmo vinta”.