Juventus-Cagliari 4-0 (49' Ronaldo, 67' Ronaldo rig, 81' Higuain, 82' Ronaldo)

La Juventus batte 4-0 il Cagliari e inizia nel migliore dei modi il suo 2020. Dopo un primo tempo equilibrato e senza gol, la squadra bianconera ha dilagato nella ripresa, mostando una grande condizione fisica. Gara sbloccata grazie al grave errore di Klavan ad inizio secondo tempo, che ha favorito la prima delle tre reti di Ronaldo (la seconda é arrivata su rigore, l'ultima su assist di Douglas Costa). Il sigillo del subentrato Higuain ha completato il poker juventino. Squadra di Sarri sempre in testa e ritrovata, sardi alla terza sconfitta consecutiva.

Milan-Sampdoria 0-0

Nuovo anno, vecchio Milan. In un San Siro agghindato per riabbracciare Zlatan Ibrahimovic, la squadra di Stefano Pioli non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro la Sampdoria, confermando che la crisi dei rossoneri non si è ancora risolta. Piatek, Suso, Calhanoglu e dal 55’ Ibra e Leao si devono arrendere ai guantoni di Audero. I problemi sotto porta (16 gol in 18 partite) si aggiungono al possesso di palla sterile (le due mezzali, Krunic e Bonaventura sono tra i peggiori in campo) e alle amnesie difensive (le occasioni più pericolose della partita capitano tra i piedi di Gabbiadini). Ancora una volta l’unica nota positiva è Donnarumma, miracoloso in un paio di interventi. Un punto che sa di sconfitta per Pioli, ancorato al dodicesimo posto, a + 6 proprio da Ranieri e a + 8 dalla zona retrocessione.

Zlatan Ibrahimovic in Milan-SampdoriaGetty Images

Atalanta-Parma 5-0 (11' Gomez, 34' Freuler, 43' Gosens, 60', 70' Ilicic)

L'Atalanta continua a dominare. Dopo il 5-0 contro il Milan arriva una nuova manita, stavolta è il Parma ad essere strapazzato. Gara dominata in lungo e in largo dalla squadra di Gasperini, che vince, convince, gioca un calcio stellare e segna una caterva di gol. Oggi contro il Parma semplicemente non c'è partita. I nerazzurri partono a mille e mettono in mostra un calcio stellare. Segnano in tutti i modi i ragazzi di Gasperini: da lontano, al volo, da centro area. Segno che questa è una squadra assolutamente completa. Tre punti che riportano l'Atalanta a solo un punto dalla zona Champions in classifica.

Josip Ilicic abbraccia Robin Gosens, Atalanta-Parma, Getty ImagesGetty Images

La classifica

Juventus 45; Inter* 42; Lazio* 39; Roma 35; Atalanta 34; Cagliari 29; Parma 25; Napoli *, Torino 24; Bologna 23; Verona*, Milan 22; Sassuolo 19; Udinese*, Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce* 15; Brescia, Genoa 14; SPAL 12.

* = una gara in meno