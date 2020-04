Joao Pedro, mediano portoghese ed ex compagno di Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy, in un'intervista a Record ha raccontato come il fuoriclasse svedese digerisca a fatica la sconfitta: "Dopo una gara persa 3-2 in rimonta a Houston ci disse: 'Se siete venuti qui per andare in spiaggia o passeggiare ad Hollywood dovete dirmelo, adesso. Ho 300 milioni e un'isola, non ho bisogno di tutto questo'".

Zlatan Ibrahimovic può renderti la vita facile in campo, è certamente sinonimo di vittoria (se escludiamo il tabù Champions League ha vinto titoli e trofei da protagonista con praticamente tutte le squadre con cui ha giocato) ma, come tutti i grandissimi, ha un pessimo rapporto con la sconfitta e con i compagni che non hanno la sua stessa fame di successi. Questo particolare dettaglio della sua personalità è emerso bene nella sua parentesi in MLS ai Los Angeles Galaxy, dove Ibra ha segnato 53 gol in 58 partite, ma non è riuscito a vincere nulla e nemmeno a trascinare la franchigia californiana a ridosso della finale della Major League Soccer. Joao Pedro, mediano portoghese del Tondela in prestito dai Galaxy, in una recente intervista al quotidiano lusitano Record ha raccontato come Ibra si rivolgeva nello spogliatoio e come poco tollerasse le sconfitte, in particolare quelle beffarde maturate negli ultimi minuti.

"Il primo che parla lo ammazzo..."

Giocavamo in trasferta contro gli Houston Dynamo, stavamo vincendo 1-0, poi siamo stati ripresi sul 2-2 e alla fine ci hanno segnato il gol del 3-2. A fine gara è arrivato il duro rimprovero di Zlatan. Ci ha detto 'Se siete venuti qui per andare in spiaggia o passeggiare ad Hollywood dovete dirmelo, e dovete farlo adesso. Ho 300 milioni sul mio conto in banca e possiedo un’isola, non ho bisogno di tutto questo. Ora la prima persona che parla lo ammazzo, lo ammazzo davvero.

"Dammi la palla, per me ogni giorno è il mio compleanno..."

Joao Pedro ha anche raccontato un altro divertente siparietto che coinvolge lo svedese, e la sua proverbiale superbia...

Stavamo per cominciare una partitella e dallo staff mi consegnarono il pallone per battere il calcio di inizio, perché quel giorno era il mio compleanno. Ibra guardò l’assistente e gli disse: Il compleanno di Zlatan è ogni giorno, dammi la palla. E si mise a ridere.

Zlatan Ibrahimovic. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo.

