Il regalo di Natale per i tifosi rossoneri è arrivato con un giorno di ritardo ma è di quelli destinati ad accontentare tutti e a dare lustro alla Serie A. Zlatan Ibrahimovic ha rotto gli indugi e detto sì all’offerta del Milan. Le parti in questi istanti stanno limando gli ultimi dettagli ma fra stasera e domani mattina contano di ufficializzare il ritorno dello svedese che, a 38 anni e dopo due anni in MLS, torna ad aver un ruolo di primissimo piano in una squadra che ha disperato bisogno di un giocatore di personalità per risalire una classifica troppo brutta per essere vera e tentare l’assalto almeno a un posto in Europa League.

I dettagli: rinnovo fino al 2021 legato al numero di gol

Zlatan firmerà un contratto di sei mesi, fino a giugno 2020, con clausola di rinnovo per ulteriori 12 mesi, legata al numero di gol segnati nel corso della stagione. Una sorta di compromesso insomma rispetto al contratto di 18 mesi che Ibra e il suo entourage avrebbero richiesto in ogni caso. Con il colpo Ibra il Milan spera di rilanciarsi in classifica per tentare almeno l’assalto a un posto per l’Europa League, ridare un po’ di entusiasmo a un pubblico che continua a mostrare vicinanza alla squadra ma è ovviamente sconfortato dai risultati al di sotto delle aspettative e soprattutto risolvere il problema del gol.

I rossoneri dopo 17 giornate hanno realizzato la miseria di 16 gol (quintultimo attacco della Serie A) e Leao e Piatek hanno realizzato appena due reti su azione. Una carestia offensiva lì da vedere e che il Milan conta di cancellare affidandosi alla classe di uno dei cannonieri più prolifici della storia del gioco, un cannoniere da 542 gol in 943 presenze.