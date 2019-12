Ibrahimovic al Monza, Galliani ci prova: "Gli ho proposto un contratto di due anni e mezzo"

" Dopo che il presidente Berlusconi mi ha dato mandato, ho avanzato la proposta a Mino Raiola. L’agente di Ibrahimovic mi ha suggerito di parlarne direttamente con Zlatan, che per inciso sento tutte le notti. Gli ho proposto un contratto di due anni e mezzo. 'Vieni da noi, stai sei mesi in Lega Pro. Poi l’anno prossimo saliamo in B e fra due stagioni siamo in A' "

La suggestione di portare Zlatan Ibrahimovic al Monza, lanciata da Berlusconi nella giornata di sabato, è diventata, in breve, una proposta concreta. A svelarlo è stato il braccio destro dell'ex Premier, Adriano Galliani, al Corriere dello Sport. Ibrahimovic si sarebbe detto lusingato dell'offerta ricevuta dai suoi due ex dirigenti, ma non sembrerebbe propenso ad accettare la proposta di scendere in Serie C e giocare in Serie B l'anno prossimo. Il Milan resta in pole, la caccia è aperta.