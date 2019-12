Ibrahimovic, Bologna e Milan restano candidati forti: conferme da Massara e Bigon

" Ibrahimovic? Non ci sono aggiornamenti, non c'è una trattativa in corso. È un momento di riflessione per lui, il Milan sta valutando cosa vorrà fare, noi siamo qui in attesa. È plausibile, anche se avrebbe poco senso perché è fermo da qualche settimana, avrebbe bisogno di recuperare la condizione. Per chiunque andrebbe considerato un acquisto a partire da gennaio. "

Così il direttore sportivo del Milan Frederic Massara sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero nella finestra di mercato invernale. Parole diplomatiche e sibilline, ma comunque sintomatiche delle intenzioni della società rossonera che resta in corsa per il forte e navigato attaccante svedese. Dalla corsa pare non defilarsi nemmeno il Bologna, almeno a sentire le dichiarazioni del ds Riccardo Bigon:

" Ibrahimovic? È una suggestione che abbiamo già spiegato, l'ha già spiegata anche il mister, il contatto diretto è tra loro due. Ibrahimovic era d'accordo con il mister che avrebbe preso la sua decisione a dicembre, siamo a quel punto, siamo ben propensi a parlare di questa cosa nel caso in cui lui lo decidesse, ma aspettiamo le sue decisioni. La questione è particolare, negli ultimi quattro mesi dello scorso campionato con gli stessi attaccanti di quest'anno abbiamo fatto il quarto miglior attacco della Serie A, non eravamo in difficoltà. Non lo siamo nemmeno oggi, la squadra ha sempre prodotto tanto. Se parliamo di calciatori come Ibrahimovic non si può avere alcun dubbio, se parliamo di alternative bisogna capire quali, a quali costi, con quali formule. Non è semplicissimo, credo che la questione Ibrahimovic sia stata unica per il rapporto che lui ha con il mister "

Stando a quanto riporta "Sky Sport" su Ibrahimovic sarebbe ancora in lizza anche il Napoli di De Laurentiis: insomma, sarà una battaglia di mercato senza esclusione di colpi.