Zlatan Ibrahimovic è tornato davvero. L'attaccante svedese, a 38 anni compiuti, è stato il grande protagonista del successo del Milan per 2-0 a Cagliari nella quale ha segnato un gol, se n'è visto annullare un altro per fuorigioco e ha colpito un palo. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Ibra non ha trattenuto la soddisfazione per avere ritrovato la via della rete.

"Un gol importante per me"

" Per un attaccante è importante segnare, l'importante è che mi sento bene, poi i gol arrivano. Ho sbagliato qualche pallone all'inizio, mi serve giocare per entrare in forma. La mia esultanza da Dio? L'avevo promessa a San Siro, la faccio perché così mi sento vivo "

"Il mio cervello è sempre uguale, il fisico devo seguirlo"

" Mister Pioli vuole stare attento e pensa alla mia età. Il cervello è sempre uguale, il fisico deve seguirlo. Speriamo di continuare così, si soffre ma quando si lavora torna tutto "

Sul modulo e sul rinnovo

" Abbiamo giocato con due attaccanti e due esterni per stare più alti: è andata bene, abbiamo fatto questo lavoro in settimana e abbiamo preso i tre punti. Per rinnovare devo vincere il campionato, mi sa che è difficile "