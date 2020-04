Ibrahimovic: il Milan fa bene a privarsene? Qual è l'attaccante giusto per sostituirlo?

Chissà in quali termini si parlerebbe di Zlatan Ibrahimovic oggi se l'emergenza Coronavirus non fosse mai esistita. Con ogni probabilità staremmo tessendo le sue lodi, esattamente come avevamo fatto prima che il calcio venisse fermato a seguito della pandemia. Avremmo continuato a definirlo uomo squadra e spogliatoio, determinante nonostante vada per i 39 anni, bussola per i più giovani, trascinatore e leader. Del resto, il suo impatto su una squadra che aveva chiuso il 2019 con lo storico 0-5 di Bergamo era stato talmente devastante e rigenerante che non si sarebbe potuto fare altrimenti. Le cose, però, non sono andate così: il capitolo 2 dell'esperienza di Ibrahimovic al Milan si è bruscamente interrotto e rischia concretamente di non ricominciare più. O di ricominciare per brevissimo tempo, non oltre questa stagione.

I numeri di Ibra al Milan

Stagione Presenze Gol + assist Media punti in Serie A 2010-11 41 21 + 12 2,07 2011-12 44 35 + 12 2,16 2019-20 (da gennaio) 10 4 + 1 1,75 Totale 95 60 + 25 1,99

La svolta societaria imposta da Ivan Gazidis e palesatasi con l'addio di Zvonimir Boban (oltre a quello, possibile, di Paolo Maldini) ha rovesciato il tavolo. Rispetto a un mese fa Ibra è molto più lontano dal Milan, anzi secondo alcuni avrebbe già deciso di dire basta a fine anno. L'interrogativo è d'obbligo: questo Milan può permettersi di andare avanti senza di lui? Non avrebbe ancora bisogno dei suoi gol, dei suoi assist, delle sue giocate, della sua sola presenza a Milanello? Probabilmente sì, ma i progetti a Casa Milan sembrano correre su un altro binario: spazio ai giovani e abbattimento del monte ingaggi.

La storia recentissima del Milan, tuttavia, dimostra che in un club dalla storia gloriosa e ingombrante come quella rossonero, condannato sempre e comunque a vincere, affidarsi totalmente alla linea verde è una scelta che non paga. I giocatori esperti, abituati a reggere le pressioni e a tenere la barra dritta nei momenti bui servono come il pane, e Ibrahimovic ne è stata la conferma. Dal punto di vista tecnico, inoltre, è innegabile che - dando per scontato il suo addio - l'obiettivo numero uno del prossimo mercato sarà trovare un sostituto all'altezza dello svedese, un'alternativa valida. Ma chi potrebbe far dimenticare rapidamente Ibra? Abbiamo individuato tre nomi più altrettanti outsider.

L'esultanza di Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic - Inter-Milan Serie A 2019-20Getty Images

1. Mauro Icardi

L'ex capitano dell'Inter è senza dubbio la suggestione più forte, rilanciata domenica mattina anche sulle pagine del Corriere dello Sport. L'argentino non sta vivendo il suo miglior momento a Parigi e il PSG non sembra più così convinto di mettere sul tavolo i 70 milioni necessari per esercitare il diritto di riscatto. Tecnicamente il giocatore non si discute e ha dimostrato negli anni di essere una formidabile macchina da gol, ma dal punto di vista economico per il Milan attuale si tratta di un'operazione ai limiti dell'impossibile. L'eventuale (anche se improbabile) arrivo di Luciano Spalletti in panchina potrebbe cambiare lo scenario.

Icardi: i numeri della carriera

Squadra Presenze + gol Media gol a partita Sampdoria (2011-2013) 33 + 11 0,33 Inter (2013-2019) 219 + 124 0,56 Paris Saint Germain (2019-oggi) 31 + 20 0,64

2. Edinson Cavani

Tra gli svincolati di lusso che il prossimo 30 giugno saranno liberi sul mercato, il 33enne attaccante uruguaiano è uno dei più intriganti. Non è più giovanissimo, è vero, ma ha sempre segnato a raffica ovunque e la sensazione è che in questa Serie A non farebbe fatica a continuare. L'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio: il Matador a gennaio aveva chiesto 12 milioni annui all'Atletico Madrid e l'affare era sfumato. Pur ammettendo un generale ridimensionamento delle cifre alla ripresa, la strada rimane comunque in salita.

3. Arkadiusz Milik

Il 26enne polacco è il nome più gettonato e, anche se non scalda più di tanto il cuore dei tifosi milanisti, quello più verosimile. Il suo contratto con il Napoli scade nel 2021 e non sembra esserci la volontà da parte del giocatore di rinnovarlo. Il nodo rimane il costo del cartellino: De Laurentiis vuole 40 milioni, richiesta giudicata eccessiva dai rossoneri.

I numeri di Milik al Napoli

Stagione Presenze Gol + assist 2016-17 23 8 + 1 2017-18 17 6 + 0 2018-19 47 20 + 4 2019-20 22 12 + 0

Milik - Napoli-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Malen, David e Scamacca: gli outsider

Se invece la politica dei giovani di Gazidis non dovesse ammettere eccezioni, il Milan dovrà compiere un'operazione simile a quella che la scorsa estate aveva portato in rossonero Rafael Leao, con tutti i rischi connessi. Abbiamo individuato tre nomi che potrebbero fare al caso dei rossoneri.

Il primo è Donyell Malen, 21enne centravanti olandese protagonista di una prima parte di stagione sensazionale con il PSV Eindhoven (17 gol e 9 assist in 25 partite ufficiali) prima che un infortunio al ginocchio lo mettesse fuori gioco a dicembre. Ha una valutazione alta, di circa 40 milioni.

Più a buon mercato gli altri due profili. Il cartellino di Jonathan David, 20enne canadese che sta facendo benissimo al Gent (23 gol e 10 assist in 40 partite), costa circa 30 milioni.

Quello di Gianluca Scamacca, 21enne di proprietà del Sassuolo e attualmente in prestito all'Ascoli, si aggira intorno ai 15 milioni. Non potrà certo essere uno di questi tre l'erede di Ibrahimovic, ma nell'ottica di un ringiovanimento della rosa sono nomi più che plausibili.

