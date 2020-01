Ibrahimovic in gol, doppiette per Calabria e Piatek: gli highlights della vittoria per 9-0 del Milan

Buona la prima per Zlatan Ibrahimovic, anche se in amichevole. Un gol e un assist per lo svedese nel 9-0 del Milan alla Rhodense. Il classe '81 è sceso in campo dal 1', nel tridente d'attacco con Suso e Çalhanoglu, mentre Piatek ha comunque piazzato una doppietta entrando nella ripresa. Prime indicazioni, dunque, per Pioli che spera di far giocare Ibrahimovic già nel match di campionato contro la Sampdoria.

Tabellino

Milan-Rhodense 9-0

Milan 1° tempo (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Çalhanoglu. All. Stefano Pioli

Milan 2° tempo (4-3-3): Reina; Conti, Gabbia, Caldara, Oddi; Kessié, Brescianini, D.Maldini; Castillejo, Piatek, Leão. All. Stefano Pioli

Rhodense: Mantovani; Messaoudi, Formato, Scaccabarozzi, Venza, Galbiati, Zanus, Castelnuovo, Gentile, Caruso, Campus. All. Gabriele Raspelli

Marcatori 1° t: Calabria, Calabria, Ibrahimovic, Çalhanoglu, Paquetá

Marcatori 2° t: Leão, Piatek, Castillejo, Piatek

Arbitro: Di Graci di Milano