Ibrahimovic: "La maglia n° 21 l'ha scelta mio figlio. Ho parlato più con Boban che con mia moglie"

È ormai tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di Zlatan Ibrahimovic (prevista per venerdì 3 gennaio alle ore 10:00 presso la sala conferenze di Casa Milan), ma lo svedese si è confessato ai microfoni di Milan TV per spiegare il perché di virare sulla maglia n° 21.

Perché prendere la maglia n° 21?

" È il numero che ha scelto mio figlio. Ho fatto vedere alla mia famiglia quelle disponinibile e hanno scelto il 21. Sono qui per aiutare il club, aiutare la squadra a migliorare la situazione e personalmente fare il meglio possibile. Sono contento di essere qui, finalmente è ufficiale. Qui sono legato a tanti ricordi e solo positivi. Il Milan è un grande club, una grande squadra e c'è un grande San Siro. Ho tanta fame, voglia e fiducia in me stesso "

Poi un aneddoto sulle ultime settimane di trattative

" Nelle ultime settimane ho parlato più con Boban e Maldini che con mia moglie. Ma tutto è andato bene perché sono qui "