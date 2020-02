Ibrahimovic lavora a parte, ma il Milan è ottimista: può recuperare per il derby

Ore caldissime in vista del derby. In casa Milan si sta lavorando per riportare in campo Zlatan Ibrahimovic che ha avuto un doppio problema nel week end, con lo svedese che ha rimediato un leggero affaticamento al polpaccio oltre ad aver accusato uno stato influenzale dopo la gara di Coppa Italia contro il Torino.

Ibrahimovic ha ripreso ad allenarsi, ma non con il gruppo. In questi giorni, infatti, sta svolgendo un lavoro differenziato in accordo con lo staff medico, ma c’è comunque ottimismo circa la sua presenza - da titolare - per il derby di San Siro.

Ha lavorato a parte anche Kjaer, anche lui influenzato negli ultimi giorni, mentre è in forte dubbio Andrea Conti alle prese con una tonsillite. È rientrato invece in gruppo Lucas Biglia, assente negli ultimi due mesi per un problema al bicipite femorale.