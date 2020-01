Ibrahimovic-Milan: c'è la firma, depositato il contratto in Lega! Indosserà la maglia n° 21

È arrivata anche la firma. Ora è ufficiale il passaggio di Zlatan Ibrahimovic al Milan, con lo svedese atteso per la conferenza stampa di presentazione prevista per venerdì 3 gennaio alle ore 10, presso la sala conferenze di Casa Milan. Grande punto di domanda è se il classe ’81 sarà subito a disposizione di Pioli, per la gara del 6 gennaio di San Siro tra Milan e Sampdoria (prevista per le 15:00).

La giornata di Ibrahimovic

Alle 11.30 di giovedì 2 gennaio, ecco che atterra a Linate Zlatan Ibrahimovic, pronto ad affrontare la sua nuova avventura al Milan dopo il biennio 2010-2012 (56 reti e 24 assist in 85 partite in tutte le competizioni). Ad attenderlo all’aeroporto milanese c’era Boban e un manipolo di tifosi rossoneri: da qui il viaggio fino alla clinica La Madonnina per le visite mediche di rito, poi il viaggio verso il Centro Ambrosiano per ricevere l'idoneità sportiva. Infine il passaggio a Casa Milan per la firma del contratto fino a giugno, prima di andare a fare un saluto ai nuovi compagni di squadra al centro di allenamento di Milanello.

" Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L'importante è che sono qua, sono molto contento e molto emozionato. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l'importante. Un messaggio per i tifosi? Aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima. [Zlatan Ibrahimovic al suo arrivo] "

Zlatan Ibrahimovic - Milan con la maglia n° 21 - from official websiteFrom Official Website

Le cifre: 3 milioni fino a giugno

Lo svedese ha firmato un contratto fino a giugno con un ingaggio di 3 milioni per questi sei mesi. Al termine del campionato, successivamente, il giocatore avrà la possibilità di esercitare l’opzione per una seconda stagione a 6 milioni. Ovviamente il tutto dipenderà dalle performance di Ibrahimovic in questo campionato e dalla possibilità di fare o meno le competizioni europee nella prossima stagione.

Video - L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic a Casa Milan: folla rossonera davanti alla sede 00:49

Indosserà la maglia n° 21

Nel pomeriggio, Ibrahimovic ha anche scelto il numero di maglia che indosserà in questa seconda avventura rossonera. Lo svedese, infatti, indosserà la maglia n° 21, quella che fu un tempo la maglia di Andrea Pirlo. Niente maglia n° 11, quindi, la stessa che aveva nei suoi due anni precedenti al Milan. La ‘11’ è sulle spalle, attualmente, di Fabio Borini che è dato come partente in questa sessione di mercato invernale. Ibrahimovic non ha voluto però aspettare, considerando che lunedì ci potrà essere già il suo debutto stagionale.