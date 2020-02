Ibrahimovic non convocato per Milan-Verona. Out anche Kjaer e Krunic

Adesso è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic salterà Milan-Verona. Il 38enne attaccante, alle prese con un attacco influenzale e con un leggero affaticamento a un polpaccio, non è stato inserito da Stefano Pioli nell'elenco dei convocati per la sfida contro l'Hellas in programma domenica a San Siro alle 15. Restano a casa anche Kjaer e Krunic. Tra i 20 convocati figura per la prima volta Alexis Saelemaekers, l'esterno appena arrivato dall'Anderlecht. Si rivede anche Diego Laxalt, rientrato dal prestito al Torino. Aggregati alla prima squadra i Primavera Daniel Maldini e Marco Brescianini.

Rebic-Leao tandem d'attacco nel 4-4-2

A questo punto Pioli è costretto a rivedere la formazione, già priva dello squalificato Bennacer. La linea difensiva sarà quasi certamente composta da Conti, Romagnoli, Musacchio e Hernandez. In mezzo al campo la coppia di centrali sarà formata da Calhanoglu e Kessie, con Castillejo a destra e Bonaventura a sinistra. Davanti tandem d'attacco composto da Rebic e Leao. Per Ibrahimovic si tratta del primo forfait. Prima della sfida contro il Verona, infatti, lo svedese era sempre stato convocato da Pioli: in campionato aveva giocato da titolare contro Cagliari, Udinese e Brescia partendo dalla panchina contro la Sampdoria, in Coppa Italia era rimasto in panchina contro la SPAL ed era entrato a partita in corso contro il Torino.