Ibrahimovic parte subito forte: un gol e un assist nel 9-0 del Milan alla Rhodense

È cominciata la seconda avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan. L’attaccante svedese è sceso in campo da titolare nella sfida amichevole contro la Rhodense, giocando i primi 45 minuti nel tridente d’attacco composto insieme a Suso e Çalhanoglu. Piatek, invece, è stato confinato nella squadra ‘B’, quella che ha giocato nel secondo tempo, insieme a Castillejo e Leão, anche se il polacco ha piazzato comunque una doppietta nel 9-0 per i rossoneri. Buon impatto quello di Ibra, che ha servito un assist a Çalhanoglu e trovato un gol (quello del 3-0 con assist di Calabria). Ovviamente il test con la Rhodense lascia il tempo che trova, ma è stata un’indicazione importante per Pioli che pensa di schierare lo svedese già per la prossima sfida contro la Sampdoria del 6 gennaio a San Siro.

Ibrahimovic - Milan-Rhodense - Friendly amichevole 2020 - from official websiteFrom Official Website

Tabellino

Milan-Rhodense 9-0

Milan 1° tempo (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Paquetá, Bennacer, Bonaventura; Suso, Ibrahimovic, Çalhanoglu. All. Stefano Pioli

Milan 2° tempo (4-3-3): Reina; Conti, Gabbia, Caldara, Oddi; Kessié, Brescianini, D.Maldini; Castillejo, Piatek, Leão. All. Stefano Pioli

Rhodense: Mantovani; Messaoudi, Formato, Scaccabarozzi, Venza, Galbiati, Zanus, Castelnuovo, Gentile, Caruso, Campus. All. Gabriele Raspelli

Marcatori 1° t: Calabria, Calabria, Ibrahimovic, Çalhanoglu, Paquetá

Marcatori 2° t: Leão, Piatek, Castillejo, Piatek

Arbitro: Di Graci di Milano