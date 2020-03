Ibrahimovic prende a calci il Coronavirus: "Kick the virus away" è la sua raccolta fondi

Diamo un calcio al CoronaVirus insieme! In questo momento di estrema emergenza che l’Italia sta affrontando abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi che verrà direttamente devoluta a Humanitas per contribuire a rafforzare le Terapie Intensive e i Pronto Soccorso degli ospedali di Rozzano/Milano, Bergamo, Castellanza (VA) e Torino. Con una piccola donazione contribuirai all’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie: - tute, mascherine, camici e dispositivi di protezione individuali; - ventilatori polmonari; - sistemi di monitoraggio; - telemetrie. Con l’aiuto di tutti vinceremo questa partita!

Il messaggio qui sopra si apre cliccando direttamente dalla pagina Instagram di Zlatan Ibrahimovic: anche lui ha deciso di scendere in campo per combattere il Coronavirus. La sua campagna personale si chiama appunto "Kick the virus away". Con un video messaggio e una lunga lettera, Ibra chiede ai suoi tifosi e colleghi di fare la propria parte. La campagna parte già da 100mila euro - già versati da Ibra - e pretende di arrivare a 1 milione.

" Voglio aiutare l'Italia, il paese che mi ha sempre dato tanto e che amo. Perché se il virus non va da Zlatan, Zlatan va dal virus! "

Questo il link per partecipare alla campagna di Ibrahimovic.