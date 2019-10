Ibrahimovic scherza: "Vengo al Genoa e finalmente vinciamo lo Scudetto"

Zlatan Ibrahimovic al Genoa? Una suggestione di mercato che lo svedese ha deciso di regalare ai tifosi rossoblù nel giorno del suo 38° compleanno. Sta facendo il giro del mondo in rete un video che l'attaccante ha destinato a un amico e nel quale ironicamente rivela di essere pronto a unirsi al Grifone.

Il sorriso finale è emblematico. Difficile ora come ora ipotizzare un ritorno di Ibrahimovic in Italia, dato che il principale obiettivo dello svedese per il futuro è quello di dare la caccia al titolo della MLS con i Los Angeles Galaxy. Giusto sognare un po', però, specialmente in una fase delicata per il Genoa di Andreazzoli.