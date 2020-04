Ibrahimovic si allena e segna in Svezia: "Ho un contratto col Milan, vediamo come finisce..."

Intervistato in esclusiva da DPlay Svezia, il campione rossonero parla anche del suo futuro in questo difficile momento: "Devo tornare in Italia perché lo dice il mio contratto. Devo rispettare il contratto perché sono un professionista e devo tener fede a quello che ho firmato".

Zlatan Ibrahimovic torna a parlare, e lo fa in ESCLUSIVA a DPlay Svezia durante una sessione di allenamento con la sua prima squadra, l'Hammarby, con cui ha anche realizzato una rete (VIDEO qui sotto). Una buona occasione per tenersi in forma, in attesa di capire quando tornare in Italia agli ordini di mister Pioli col Milan...

Devo tornare in Italia perché lo dice il mio contratto. Devo rispettare il contratto perché sono un professionista e devo tener fede a quello che ho firmato. La cosa più importante in questo momento è la salute. Pensare al calcio e agli sport è la cosa meno importante in questo momento. Quando sapremo che la salute pubblica è ok e sapremo che la situazione è migliorata, allora credo che si potrà parlare di nuovo di sport. Al momento non sappiamo niente. Al momento le persone parlano senza sapere le cose, e questo non è abbastanza per me. Parlo spesso con il mio club (Milan), sono informati e mi tengono informato. Per me è meglio stare qui ad allenarmi con l’Hammarby finché non sapremo ufficialmente cosa fare

Quando tornerà in Italia Ibra?

A volte mi sento su, a volte sono giù. Qualche volta hai più forza, qualche volta meno, per questo mi sto allenando. Finché potrò farlo, prenderò un piccolo vantaggio sui miei compagni di squadra a casa... no, in Italia. Questa è la mia casa. Casa mia è la Svezia.Tutti i trofei sono benvenuti. C’è ancora spazio nella mia bacheca. Solo un paio di giorni fa l’ho guardata e l’ho sistemata, ma ne voglio ancora. Voglio vincere il più possibile, che sia un campionato svedese o uno Scudetto, non importa. Io voglio vincere, sempre.

Quando ricominceranno gli allenamenti con il Milan allora tornerò a casa, certo. I media parlano tanto, ma non c’è nessuno che si allena in Italia. Nessuno si può ancora allenare

Zlatan ha poi toccato anche molte altre tematiche, a cominciare ovviamente dall'emergenza Coronavirus.

"Ovviamente sono preoccupato, ricevo ogni giorno un sacco di notizie riguardo ciò che sta succedendo nel mondo. Ma allo stesso tempo non ritengo sia giusto sospendere tutto, voglio andare avanti per la mia strada. Ognuno di noi deve prendersi le sue responsabilità e rispettare la situazione."

Sei qui ad allenarti assieme all’Hammarby, come ci si sente a vestire la maglietta bianco-verde?

“É una bella sensazione, sono felice di poter far parte di tutto questo e di potermi allenare con i ragazzi visto che in Europa tutto è fermo, soprattutto in Italia dove non possiamo allenarci e dobbiamo rimanere in quarantena. Quindi sono felice di essere qui, e conoscere delle persone e giocatori fantastici che lavorano per il club. “

Abbiamo notato la tua passione per il calcio anche in una situazione del genere, potresti descrivere le tue sensazioni nell’allenarti con questi ragazzi e quali sono le differenze rispetto all’ambiente del Milan, dove ti allenavi fino a un paio di settimane fa?

Sta andando tutto alla grande, il terreno di gioco è sintetico quindi il ritmo di gioco è molto alto. Siccome i miei compagni sono molto giovani, sono anche pieni di energia e vogliono raggiungere i più alti livelli e dimostrare di che pasta sono fatti. Fanno bene, mi mantengono motivato e spero di poter insegnare qualcosa io a loro.”

C’è una possibilità che questi ragazzi diventino i tuoi prossimi compagni di squadra nel campionato svedese?

“Per ora ho un contratto col Milan e dobbiamo vedere come si concluderà l’avventura lì… Se si concluderà. Non sono state ancora prese decisioni ufficiali. Lo continuo a ripetere, io voglio giocare a calcio più a lungo possibile, e non si può mai sapere cosa succederà più avanti. Sono una persona che vuole mettersi in gioco e conseguire risultati, voglio migliorare in qualche modo la mia squadra e non voglio essere il giocatore che parte da titolare solo per quello che è, quello che ha fatto in passato o per il nome che porta. Qualsiasi giocatore che faccia parte di una squadra deve essere in grado di offrire delle prestazioni dignitose, quindi vedremo cosa succederà”.

Ma arriverà mai l’occasione di poterti rivedere in Allsvenskan?

“Non lo so. Ci sono un sacco di aspetti da valutare e non ti so dire ancora. Chi avrebbe mai previsto che il Coronavirus sconvolgesse il mondo nel giro di due settimane? Vedremo cosa succede. Al momento non ci sto pensando minimamente perché ho un contratto col Milan. Ho sempre detto che non avrei mai fatto ritorno in Allsvenskan, ma alcune cose stanno cambiando perciò staremo a vedere…”

Sei diventato azionista dell’Hammarby da un paio di mesi. Credi di avere un cuore bianco-verde ora?

All’Hammarby sto cercando di aiutare con tutto quello che so. Ma è anche vero che ho aiutato molto un’altra squadra (Malmoe)

Dal momento in cui sei diventato azionista dell’Hammarby, che cosa hai pensato riguardo l’indignazione dei tifosi del Malmoe?

“Non ci ho pensato troppo, volevo solo ripagare la mia terra. Mi si è presentata questa opportunità e ho pensato subito che fosse un’idea fantastica. Non ho pensato a tutto il resto. Al Malmoe ho fatto guadagnare più di 100 milioni di corone svedesi, è già qualcosa no?”

Il tuo paese è la Svezia… Ma per quanto riguarda la tua città? Malmoe, Milano o Stoccolma?

Per ora mi sento come un turista in Svezia perché non ho mai vissuto qui. Quando un giorno traslocherò, imparerò a chiamarla casa.

Ultima domanda: quanto è forte il desiderio di una vittoria in terra svedese da aggiungere al tuo palmarès?

“Tutti i trofei sono benvenuti. C’è ancora posto nella mia bacheca. Qualche giorno fa ho fatto spazio e sistemato tutto, ma voglio sempre di più. Qualsiasi trionfo in più, che sia un campionato svedese o italiano, non importa. Voglio solo vincere, sempre.”

