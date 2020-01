Ibrahimovic torna al Milan: nel pomeriggio firma e test atletici. Rivivi la giornata in diretta

È l'Ibra-Day, ovvero il giorno del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il 38enne attaccante svedese torna a indossare la maglia rossonera a distanza di sette anni e mezzo dalla sua prima esperienza, dal 2010 al 2012, durante la quale vinse uno scudetto e una Supercoppa italiana segnando complessivamente 56 reti in 85 partite ufficiali. Ibrahimovic, che firmerà un contratto di 6 mesi con opzione sulla prossima stagione in caso di raggiungimento di bonus legati a presenze e reti, è chiamato a risollevare le sorti di una squadra protagonista di una prima parte di stagione disastrosa. Rivivi con noi l'Ibra-Day minuto per minuto.

Ore 18.00 - Depositato il contratto in Lega Calcio

Dopo la firma fino a giugno, è stato anche depositato il contratto di Ibrahimovic in Lega Calcio. Ora è ufficiale l'approdo dello svedese in rossonero che verrà presentato venerdì 3 gennaio alle ore 10:00 presso la sala conferenze di Casa Milan.

Ore 17.00 - Ibrahimovic sceglie la maglia n° 21

Il giocatore svedese ha lasciato Casa Milan dove ha firmato il suo nuovo contratto con i rossoneri ed è partito alla volta di Milanello per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. Ibrahimovic ha scelto anche il suo numero di maglia: indosserà la n° 21.

Ore 16.48 - Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan

Dopo tutti i test medici superati, è arrivata anche la firma di Zlatan Ibrahimovic che si lega al Milan per i prossimi sei mesi. Lo svedese avrà un'opzione per una seconda stagione, da esercitare al termine del campionato.

Video - L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic a Casa Milan: folla rossonera davanti alla sede 00:49

Ore 16.18 - È arrivata l’idoneità sportiva

C’è anche l’ok per quanto riguarda l’idoneità sportiva, ottenuta presso il Centro Ambrosiano. Ora Ibrahimovic è atteso a Casa Milan per la firma, poi ci sarà il momento del ritorno in campo, con lo svedese che farà la conoscenza dei suoi nuovi compagni di squadra a Milanello.

Ore 15.45 - Ibra ha lasciato la clinica La Madonnina

Ibrahimovic ha lasciato da pochi minuti la clinica La Madonnina: ora è atteso dall'idoneità sportiva in un altro centro, poi si dirigerà a Casa Milan per firmare il contratto.

Ore 15.21 - Visite mediche concluse

Le visite mediche di Ibrahimovic sono terminate: lo svedese dovrebbe uscire a momenti dalla clinica La Madonnina.

Ore 14.45 - Ibra proverà a esserci contro la Sampdoria

Secondo Sky Sport 24, Ibrahimovic farà di tutto per essere a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di campionato di lunedì a San Siro contro la Sampdoria, almeno in panchina.

Ore 14.08 - Le immagini di Ibra a Milano e l'abbraccio con Boban

Video - Ibrahimovic è tornato a Milano: l'abbraccio con Boban e i tifosi del Milan in delirio 00:44

Ore 13 - Il programma della giornata

Dopo le visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, Ibrahimovic si recherà a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi 6 mesi. Di seguito si trasferirà a Milanello per sostenere i primi test atletici.

Ore 12.25 - Ibra: "Il Milan è casa mia, voglio far saltare San Siro come prima"

Le prime parole di Zlatan Ibrahimovic al microfono di Milan TV: "Mi ricordo tanti anni fa, lo stesso posto. L'importante è che sono qua, sono molto contento e molto emozionato. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è l'importante. Un messaggio per i tifosi? Aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima".

Ore 12.10 - Ibra: "Se sono felice? Molto"

Entrato nella clinica Madonnina da un ingresso secondario, Ibrahimovic ha rilasciato una brevissima dichiarazione ai cronisti: "Se sono felice? Molto".

Ore 12.07 - Ibrahimovic è arrivato alla clinica La Madonnina

L'auto con a bordo Zlatan Ibrahimovic è arrivata alla clinica La Madonnina di Milano dove lo svedese sosterrà le visite mediche di rito. Ad attenderlo un nutrito gruppo di tifosi del Milan.

Ore 12 - L'entusiasmo dei tifosi per Ibrahimovic

Ore 11.43 - Ibra diretto alla clinica La Madonnina per le visite mediche

L'auto con a bordo Zlatan Ibrahimovic ha lasciato da pochi istanti l'aeroporto di Linate: lo svedese è diretto alla clinica La Madonnina di Milano dove sosterrà le visite mediche di rito al termine delle quali - una volta firmato il contratto - potrebbe già sostenere il suo primo allenamento a Milanello.

Ore 11.37 - L'auto con a bordo Ibra circondata dai tifosi

I tifosi del Milan che si sono recati a Linate a salutare Ibrahimovic hanno circondato l'auto con a bordo l'attaccante svedese rendendone complessa l'uscita dall'aeroporto milanese. Per Ibra, apparso sorridente, si sono levati i primi cori. Piccolo ma rumoroso bagno di folla per il giocatore, primo acquisto del Milan in questo mercato invernale.

Ore 11.30 - Ibrahimovic è atterrato a Linate

Come riportano le immagini di Sky Sport 24, l'aereo con a bordo Zlatan Ibrahimovic è atterrato sulla pista dell'aeroporto di Milano Linate. Il giocatore ha ricevuto l'abbraccio da Zvonimir Boban.

Ore 11.25 - Capello: "Ibra darà la scossa, ma serve anche un rinforzo in difesa"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato in questi termini del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "È positivo sotto due aspetti: per quello che può ancora offrire come giocatore e per il contributo di personalità. Sono balle le storie del campionato statunitense scarso: non è ai livelli dei migliori tornei europei, ma si corre e si lotta anche da quelle parti. Ibra avrà bisogno di qualche partita per assestarsi, ma poi diventerà determinante. Il Milan attuale ha poca personalità: Zlatan darà la scossa alla squadra. Il mercato non può però finire qui. Serve un rinforzo in difesa".

Ore 11.20 - Il countdown e il nuovo tweet del Milan

Ore 10.55 - Anche Boban a Linate

Zvonimir Boban, Chief Football Manager del Milan, è arrivato all'aeroporto di Linate in attesa dello sbarco di Ibrahimovic. Ad attendere lo svedese ci sono anche circa una cinquantina di tifosi rossoneri.

Ore 10.33 - Slitta l'arrivo di Ibrahimovic

Secondo quanto si apprende, l'aereo con a bordo Zlatan Ibrahimovic atterrerà all'aeroporto di Linate alle 11.35, dunque in leggero ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente.

Ore 10 - In tribuna con la Samp, possibile esordio in Coppa Italia

Zlatan Ibrahimovic sarà con ogni probabilità in tribuna lunedì pomeriggio a San Siro per assistere da spettatore al primo impegno del 2020 del Milan contro la Sampdoria. Il suo esordio bis in maglia rossonera è previsto mercoledì 15 gennaio, sempre a San Siro, contro la SPAL nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia (ore 18).

Ore 9.45 - Ibrahimovic atteso a Linate alle 11

L'aereo con a bordo Zlatan Ibrahimovic dovrebbe atterrare all'aeroporto di Linate intorno alle 11 nel terminal riservato ai voli privati. Da lì lo svedese si sposterà alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito, preludio alla firma sul contratto a Casa Milan.

Ore 9.30 - Cresce l'attesa in Casa Milan

Conto alla rovescia naturalmente anche al Milan che, in attesa di riabbracciare Ibrahimovic, ha postato sul proprio profilo Twitter una mini-raccolta di alcuni dei gol più belli segnati dallo svedese in maglia rossonera tra il 2010 e il 2012.

Ore 9 - Il tweet di Ibrahimovic

Come spesso ci ha abituato, Zlatan Ibrahimovic ha postato sul proprio profilo Twitter una foto dal significato misterioso e interpretabile. Stavolta lo svedese ha immortalato 2 piedi con la scritta "Nessuna arroganza. Fiducia".