Icardi fa causa all'Inter: chiede il reintegro immediato e 1,5 milioni di euro di danni

Beppe Marotta aveva auspicato il lieto fine per ambo le parti nella telenovela "Mauro Icardi-Inter" e nelle ultime ore Atletico Madrid e Monaco avevano effettuato sondaggi per l'attaccante nativo di Rosario. Poi il fulmine a ciel sereno, o quasi: Icardi avrebbe adito le vie legali per risolvere il contenzioso con il club nerazzurro.

Icardi avrebbe dunque fatto causa all’Inter, lo ha riportato questa sera l'edizione online de La Gazzetta dello Sport. Pesantissime le richieste, peraltro: Icardi chiede il reintegro immediato in squadra - in questo periodo ha difatti lavorato con i compagni ma è sempre rimasto escluso dalla parte tattica - e contestualmente anche un milione e mezzo di danni di risarcimento per il periodo "forzato" da separato in casa.