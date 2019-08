Icardi-Inter, è scontro totale: "Qui non giochi più". Wanda Nara vuole fare causa per mobbing

Sta finendo nel peggiore dei modi la tormentata storia tra Mauro Icardi e l’Inter. I quotidiani nazionali, sportivi e non, sono allineati nel ribadire l’irrevocabile decisione della società nerazzurra di lasciare l’argentino fuori dal progetto. Accompagnato virtualmente alla porta da Marotta e Conte già a parole nelle scorse settimane, ora che il tempo stringe sul mercato, anche nei fatti si è arrivati alla rottura totale.

Come riportano la Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera e Repubblica, Marotta, coadiuvato da Ausilio e Oriali, ha incontrato giovedì primo agosto ad Appiano Gentile il bomber argentino, invogliandolo a valutare seriamente le offerte pervenute (Roma e Napoli) e spiegandogli che non ci sarebbe stato margine di rientrare in rosa. Un laconico "Ho capito" sarebbe stata la reazione di Icardi che, invece, valuta solo la Juventus come alternativa.

Mauro IcardiGetty Images

L'entourage dell'ex capitano fa filtrare che l'Inter avrebbe intenzione di escludere il classe 1993 da tutte le liste (c'è tempo fino alle 12 del 25 agosto per l'elenco provvisorio, fino al 3 settembre per quello definitivo) per il campionato e per la Champions: la società smentisce - anche perché sarebbe un ulteriore modo per svalutare il suo cartellino - ma avrebbe facoltà di farlo, confinando Icardi in un limbo, addirittura senza assegnargli un numero di maglia.

Un'umiliazione troppo grande che ovviamente viene mal digerita anche da Wanda Nara, agente e moglie del giocatore, che sarebbe pronta a fare causa all'Inter per mobbing, tra un messaggio enigmatico via social e l'altro. Icardi non vuole saperne di andare via - sono state rispedite al mittente le proposte di Roma e Napoli - e Zhang spera ancora di venderlo per una cifra intorno ai 75 milioni di euro. Ormai si tratta di un vicolo cieco mentre una fetta dei tifosi nerazzurri spinge per un reintegro che ad oggi è davvero impossibile per quel pugno duro della società tramutatosi in autogol.

La nostra opinione

A nulla o comunque a pochissimo valgono i segnali di pace che Wanda e Mauro provano a far filtrare attraverso i loro profili social: i messaggi di interismo che strizzano l'occhio ai tifosi - ormai divisi in due fazioni - non fanno altro che inasprire la posizione della dirigenza dell'Inter, mai più chiara di oggi. La situazione, da qualche mese a questa parte, non cambia. Anzi, il messaggio - questa volta dall'alto - è molto chiaro: ora due offerte ci sono, una è della Roma e una è del Napoli e Icardi farebbe bene a cominciare a vagliarle, visto che il campionato si avvicina e l'Inter non è disposta a scendere a patti. Dopotutto, come spiega anche Altobelli sulla Gazzetta, per un attaccante non è bello vedere le partite in tv; e Mauro la sua bella dose di divano se l'è già fatta lo scorso anno...