Icardi, PSG pronto al riscatto ma spunta una clausola: la Juve vuole fare lo sgambetto all'Inter

" È vero che mi sento molto bene a Parigi. Non abbiamo ancora parlato di nulla, mancano ancora quattro o cinque mesi alla fine del campionato. Ma è certo che a maggio, quando avremo finito, ci sederemo intorno a un tavolo per parlare. E se avrò la possibilità di rimanere, sicuramente ne sarò felice [Mauro Icardi] "

Le parole di Mauro Icardi, dopo la tripletta (la prima in carriera nel suo nuovo club) al Saint-Etienne nei quarti di finale di Coupe de la Ligue, fanno sognare i tifosi del PSG. In Francia si chiedono cosa stia aspettando il club campione di Francia a esercitare l’opzione di acquisto da 70 milioni di euro per rendere l’argentino un giocatore di proprietà dei parigini. Si parla senza mezze misure di "braquage du siècle", la rapina del secolo per un attaccante così determinante che saluterebbe l’Inter a prezzo di saldo, considerate le cifre che circolano nel calciomercato attuale.

Mauro Icardi, protagonista di una tripletta con il PSG in Coupe de la LigueGetty Images

D’altronde, parliamo di un predatore dell’area di rigore dai numeri impressionanti: in 19 partite ha realizzato 17 gol e 4 assist tanto da essere ribattezzato "Monsieur 100%". Icardi ha conquistato Parigi offuscando progressivamente la stella di Cavani e prendendosi la leadership del gruppo:

" Mauro? Potrebbe non toccare una palla, non importa, sa che gli succederà e segnerà. Lui è sempre pronto Questa è la sua caratteristica principale. Non pensavamo che sarebbe stato così veloce ad adattarsi. Come sappiamo, i primi sei mesi in un club sono sempre difficili, ma non per lui. È incredibile e speriamo che continui così [Marco Verratti] "

Parole e musica di Marco Verratti per un bomber da 124 gol in sei stagioni con l’Inter e 9 reti in 12 partite di Champions League giocate in carriera. L’argentino è un finalizzatore che si esalta sui grandi palcoscenici e tutto farebbe pensare a una fumata bianca a giugno, se non fosse per l’ennesimo interessamento della Juventus.

Secondo "Repubblica", infatti, la moglie e manager del giocatore, Wanda Nara, prima delle feste natalizie ha cominciato a programmare il ritorno del marito in Italia per la prossima estate: "Con chi le è vicino, non nasconde di aver finalmente chiaro che l’approdo in Serie A per Maurito non potrà più essere l’Inter. L’ex capitano nerazzurro mira a trasferirsi alla Juve già a giugno, finito il prestito al PSG. Una soluzione che gli consentirebbe di vivere in famiglia: moglie e bambini abitano a Milano".

COMPETIZIONE GARE GOL ASSIST MINUTI PER GOL Ligue 1 11 9 3 82 Champions League 6 5 - 80 Coupe de la Ligue 2 3 1 31 Totale 19 17 4 73

L’argentino è in prestito con diritto di riscatto al PSG ma, nel contratto, spunta una clausola che permette al giocatore di prendere la decisione finale: "Passare in bianconero sarebbe per gli Icardi anche il modo di vendicarsi con l’Inter, con cui hanno il dente avvelenato. L’amore per Maurito è più vivo che mai: oggi la Juventus lì davanti è al completo, ma Ronaldo il prossimo 5 febbraio compirà 35 anni e Higuain, che sogna un finale di carriera al River Plate, va per i 33. A Torino, come dimostrato con il quasi 34enne Mandzukic, non si fanno problemi a rottamare i giocatori quando è il momento".

Icardi e Wanda Nara dunque non mollano la presa ma, come conclude "Repubblica", l'Inter deve essere d’accordo, particolare non di poco conto. Sul contratto di Icardi pende una clausola di svincolo da 110 milioni, valida per l’estero. Alle italiane tocca sedersi al tavolo e trattare. Una prospettiva difficile da immaginare, con Inter e Juve appaiate in testa al campionato. Il 30 giugno è lontano ma nerazzurri e bianconeri alimentano la loro battaglia, sul campo e fuori, fatta di duelli, sorpassi e sgambetti come dimostra l’ultimo caso: Dejan Kulusevski.