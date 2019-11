Mauro Icardi al PSG? Ormai è cosa fatta. Secondo le Parisien, il club parigino potrebbe riscattare l’argentino già nel mese di gennaio, senza aspettare la finestra estiva. Le prestazioni convincenti di Icardi, infatti, hanno esaltato la società del PSG che non ha assolutamente nessun problema a pagare i 65 milioni richiesti dalla dall’Inter per il riscatto (ricordando i 5 milioni per il prestito oneroso).

Al-Khelaïfi e soci sono anche disposti a cambiare i termini del conratto di Icardi, applicando subito un aumento dell’ingaggio. L’argentino guadagna 7 milioni in questa stagione e avrebbe uno step a 8 per il prossimo anno, ma il PSG è disposto a passare subito a 12 milioni più bonus a stagione, con la volontà di convincere Wanda Nara a rimanere a tutti i costi a Parigi.

Dall'inizio della stagione Icardi ha collezionato 9 gol in 10 presenze tra Ligue 1 e Champions League, facendo subito dimenticare Edinson Cavani (il miglior marcatore della storia del PSG).