" La situazione di Icardi non è cambiata. Aspettiamo la fine del mercato e vediamo di trovare una soluzione soddisfacente per tutti. Se ci sono possibilità di un prestito? Sì. Sapete qual è la linea della società. "

Dopo i sorteggi di Champions League, Javier Zanetti si è espresso chiaramente sulla situazione di Mauro Icardi. E ora, quando alla conclusione del mercato mancano appena 4 giorni, qualcosa potrebbe finalmente muoversi. Non dall'Italia ma dall'estero, dove, secondo 'Sky', il Monaco e l'Atletico Madrid sono alla finestra per il centravanti argentino.

Dall'offerta del Monaco all'Atletico Madrid

I monegaschi hanno offerto 65 milioni di euro per Icardi, già accettati dall'Inter qualche giorno fa. Inter che, allo stesso modo, avrebbe intascato volentieri la stessa cifra anche dal Napoli. La formazione di Jardim è in pieno cambiamento: in attacco ha già acquistato Slimani e Ben Yedder ed è sempre pronta a cedere Falcao, la cui permanenza è praticamente impossibile. Ma il Monaco, come detto, non è l'unico club che sta cercando di strappare Icardi all'Inter: nel calderone si è inserito anche l'Atletico Madrid, che ha effettuato un sondaggio con i nerazzurri per l'argentino.

Rinnovo per un possibile prestito?

A frenare tutto è sempre la volontà di Icardi, che fino a questo momento ha chiuso a tutte le soluzioni prospettategli dalla dirigenza. Ma qualcosa potrebbe essersi mosso, se è vero che il dialogo tra Wanda Nara e Beppe Marotta è ripreso. La dirigenza dell'Inter, in questo senso, ha proposto anche un rinnovo di contratto di una stagione per facilitare un eventuale prestito dell'argentino. Con, appunto, Monaco e Atletico in corsa. Insomma, si continua a lavorare. Ancora pochi giorni e tutto sarà finalmente più chiaro.