Icardi al PSG! Ormai si attende solo l’annuncio ufficiale da parte del club parigino che lo acquista con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 65 milioni, più 5 milioni per la spesa del prestito. Una cifra importante per un giocatore di qualità che, però, è rimasto fermo negli ultimi mesi e che non segna un gol su azione dal 2 dicembre scorso (in Roma-Inter). La telenovela con l’Inter è durata tantissimo, ma potrà fare bene al PSG? In una squadra che ha già in rosa giocatori come Mbappé, Neymar (che è rimasto) e Cavani? Abbiamo provato a chiedere alla redazione francese di Eurosport, e la nostra collega Sasha Beckermann ci ha chiarito qualche dubbio. Icardi potrà essere davvero utile, sin da subito...

1) Perché il PSG acquista un giocatore come Icardi? Può essere utile alla squadra di Tuchel?

" Il PSG sta già cominciando a preparare il dopo Cavani, considerando che l’uruguaiano ha un contratto fino al 2020. Ricordiamoci che Neymar potrebbe partire l’estate prossima e che Mbappé è sempre nel mirino del Real Madrid. Icardi potrebbe compensare la partenza di uno di questi giocatori. Sarà sicuramente utile al PSG che deve fare fronte alle tante assenze per infortunio: Mbappé e Cavani son out per qualche settimana e Neymar non è stato ancora convocato "

Mauro IcardiGetty Images

2) Una volta tornato Cavani, Icardi resterà in panchina?

" Sarà il concorrente diretto di Cavani e dovrà battersi per trovare un posto da titolare, considerando la concorrenza. Cavani, inoltre, è molto apprezzato per il suo lavoro ed è importante per Tuchel "

Mauro Icardi, Inter-Empoli 2018-2019 (LaPresse)Getty Images

3) Icardi arriva con la formula del prestito: sarà riscattato dal PSG nel 2020?

" È difficile dirlo ora. Da qui al prossimo anno possono accadare tante cose, ma l’obiettivo del PSG è sicuramente quello di acquistare Icardi in maniera definitiva. C’è sempre il discorso di Cavani, a cui scadrà il contratto la prossima estate "